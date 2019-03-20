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Перебежчик с Кипра на остров Русский
На прошлой неделе стало известно имя российского олигарха, первым выбравшего в качестве «тихой гавани» порт Владивосток. Кипрская компания Donalink Ltd. (структура Андрея МЕЛЬНИЧЕНКО) получила статус международной компании - резидента специального административного района (САР) на острове Русском.
Структуры г-на Мельниченко контролируют «Сибирскую угольную энергетическую компанию» (СУЭК), «Сибирскую генерирующую компанию» (СГК), «ЕвроХим» и «Енисейскую ТГК», а на Donalink до недавнего времени была записана доля в ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» (ДЭК, входит в группу «РусГидро»).
Минвостокразвития отмечает, что Donalink планирует продолжать текущую инвестиционную деятельность и развивать хозяйственное присутствие на Дальнем Востоке, при этом сохраняя его и на международных рынках. Как это предусмотрено законодательством, в связи с редомициляцией резидент САР принял на себя обязательства в течение полугода осуществить инвестиции в форме капитальных вложений в размере не менее 50 млн рублей. По факту это означает, что спецрайон на острове Русский особого вклада в экономику Приморья не привнесет.
Досье "Золотого Рога": Президент РФ Владимир ПУТИН 6 августа 2018 года подписал пакет законов о создании специальных административных районов на островах Русский (Приморье) и Октябрьский (Калининградская область). Основная цель создания нового механизма - деофшоризация зарубежных холдингов, подконтрольных гражданам РФ и владеющих активами в России, в том числе в качестве антисанкционной меры.
Согласно основному закону «О специальных административных районах на территориях Калининградской области и Приморского края», подать заявку на резидентство в САР может только иностранное юридическое лицо, то есть российские компании доступ к новому режиму (по крайней мере, на первом этапе) не получат. Кредитные организации, некредитные финансовые организации, операторы платежных систем и операторы услуг платежной инфраструктуры также не могут признаваться участниками специальных административных районов.
Резиденты САР полностью освобождаются от налога на прибыль в виде дивидендов и налога на прибыль от реализации акций иностранных компаний. На территории таких районов действуют особые режимы валютного регулирования и 5% налог на доходы, полученные иностранными лицами в виде дивидендов по акциям международных холдинговых компаний.
Как сообщала ранее Деловая газеты «Золотой Рог», первым резидентом САР на острове Русский стала компания совладельца банка «Восточный» Артема АВЕТИСЯНА. В сентябре 2018 года АО «Корпорация развития Дальнего Востока» зарегистрировала в качестве резидента международную компанию «Финвижн Холдингс» (полностью принадлежит г-ну Аветисяну). В то же время олигарх Олег ДЕРИПАСКА сделал выбор в пользу Калининграда - холдинговая компания En+, контролирующая «РусАл» и «ЕвроСибЭнерго» планирует перейти в САР на острове Октябрьский.
Отметим, что власти перманентно ищут дополнительные возможности загрузки САР. Так, по расчетам Минтранса, специальные административные районы на островах Русский и Октябрьский можно использовать для создания привлекательных условий для регистрации воздушных судов в реестре РФ. На сегодняшний день практически все суда иностранного производства, эксплуатирующиеся российскими авиакомпаниями, зарегистрированы в реестрах Бермудских островов либо Ирландии. Вопрос перевода гражданского флота иностранного производства под российскую юрисдикцию давно ставится на правительственном уровне.
«Также стоит упомянуть особые экономические зоны, созданные на территории РФ на острове Русский и острове Октябрьский. Возможно использование их потенциала для создания конкурентоспособных и привлекательных условий для регистрации воздушных судов в нашем реестре», - заявлял представитель Минтранса Антон НИКИФОРОВ.
В настоящее время в отечественных авиакомпаниях эксплуатируется более 850 воздушных судов иностранного производства, зарегистрированных в иностранных офшорных юрисдикциях. С точки зрения международного права, указанные воздушные суда не могут считаться частью российской авиации.
Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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