Вадим БАЙБАК: Мы создаем площадку для диалога с людьми

«АО «Восточный Порт» создало одноименный Фонд поддержки социальных и экологических инициатив

АО «Восточный Порт», крупнейшая стивидорная компания России, специализирующаяся на перевалке угольной продукции, объявило о создании собственного Фонда поддержки социальных и экологических инициатив «Восточный Порт».

Для чего создан Фонд, и чем он будет полезен жителям микрорайона Врангель, газете «Золотой Рог» рассказал управляющий директор АО «Восточный Порт», президент Фонда Вадим БАЙБАК.

- Вадим Юрьевич, как вам пришла идея создания Фонда?

- Это не совсем моя идея, у нее два автора – губернатор Приморского края Олег КОЖЕМЯКО и инициативная группа жителей поселка Врангель. В ноябре прошлого года Олег Николаевич призвал стивидорные компании региона к более активному участию в социальном развитии территории и взаимодействию с общественностью. После этого к нам обратилась инициативная группа жителей поселка Врангель с предложением создать удобную площадку для обсуждения и совместной реализации социально значимых для территории проектов. И я поддержал эту идею.

- В любом случае, для жителей поселка, где порт ведет свою деятельность, открытие Фонда станет очень важным начинанием...

– Не совсем верно употреблять слово «начинание». Правильно будет говорить о продолжении и развитии традиций, которые проходят через всю историю порта. В этом году «Восточный Порт» отмечает свой 45-летний юбилей. Основы социальной политики были заложены у нас еще во времена Советского союза, когда крупные предприятия брали шефство над школами, больницами, детскими садами и целыми населенными пунктами.

Сегодня Фонд планирует проводить 12 программ социального развития: «Здоровье», «Дети», «Образование», «Культура», «Ветераны», «Спорт», «Историческое наследие», «Духовное развитие», «Безопасность», «Социальная поддержка», «Команда Восточного», «Комфортная среда».

Мы попытались охватить максимально широкий круг проблем, актуальных во Врангеле. Но мы - реалисты и отдаем себе отчет в том, что не бывает «все и сразу». Поэтому считаем, что в работе Фонда нужно уметь расставлять приоритеты.

Например, всем известно, что здравоохранение сегодня - одно из самых больных мест Дальнего Востока. И микрорайон Врангель – не исключение. Мы сталкиваемся с проблемой нехватки врачей, особенно педиатров. Мамы с больными детьми вынуждены ездить в Находку, часто на общественном транспорте, за 40 километров.

Совместно с главным врачом Восточной больницы Андреем САФРОНОВЫМ, который входит в Попечительский совет Фонда, мы пытаемся решить вопрос о привлечении в поселок дополнительного педиатра.

Почти четверть жителей Врангеля – это пожилые люди, которые также нуждаются в качественном медицинском обслуживании. В этих условиях, чтобы как-то улучшить ситуацию, мы продумываем создание на базе Восточной больницы кабинета оперативной диагностики. Хорошие врачи один или несколько раз в неделю будут специально приезжать во Врангель и вести прием пациентов.

- Если «Восточный Порт» на протяжении всей своей истории был неравнодушным к проблемам жителей, то зачем сейчас создавать Фонд? Это не усложнит процесс?

- Нет, напротив, Фонд станет удобной площадкой для диалога с людьми. Ведь перед тем как принимать то или иное решение, мы должны четко понимать: «А действительно ли это так необходимо?», «Какую конкретно проблему мы решаем?», «Насколько остро стоит эта проблема?» и «Может быть, есть нечто более важное, на чем стоит сконцентрироваться в первую очередь?».

Добрые дела - это неплохо, но сегодня мы должны думать об эффективности. Наша задача - приносить реальную пользу людям, которые каждый день ходят по улицам, водят детей в детские сады и школы, обращаются в медицинские учреждения.

В состав Попечительского совета Фонда вошли жители микрорайона Врангель с активной гражданской позицией – врачи, учителя, сотрудники дошкольных учреждений, работники культуры, спортсмены, представители духовенства, ветераны, общественники-экологи.

Первое заседание совета уже прошло: планы на ближайший год работы находятся в стадии активного обсуждения. Скоро у Фонда появится сайт и общественная приемная: мы будем рады идеям и предложениям от всех жителей поселка.

Досье "Золотого Рога": АО «Восточный Порт», одна из крупнейших стивидорных компаний Приморского края, входит в реестр социально ответственных организаций Российской Федерации. В 2018 году на реализацию природоохранных мероприятий было израсходовано 1,4 млрд рублей, на социальные программы - 53 млн рублей. В 2018 году АО «Восточный Порт» перечислило налогов в бюджеты всех уровней в размере 3,5 млрд рублей, в том числе в бюджет Находкинского городского округа - 267 млн рублей.

На фото: Управляющий директор АО «Восточный Порт» Вадим Байбак: «Планы на ближайший год работы находятся в стадии активного обсуждения».

Фото АО «Восточный Порт».