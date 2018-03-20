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Началось голосование в полуфинале XIV Бизнес-Премии Приморского края
Поучаствовать в определение финалистов смогут не только эксперты, но и любой желающий
20 марта началось голосование в полуфинале XIV Бизнес-Премии Приморского края. В газете «Золотой Рог» опубликованы списки реальных претендентов на победу в четырех номинациях конкурса: «Компания года», «Менеджер года», «Развивающийся бизнес» и «Социально ответственный бизнес».
"Компания года Приморского края - 2017"
В номинации принимают участие юридические лица, официально зарегистрированные и фактически осуществляющие свою деятельность на территории Приморского края. Какая компания, по вашему мнению, добилась наибольших успехов в прошлом году и должна стать победителем Краевой Бизнес-Премии «Компания года Приморского края-2017»? (выбрать одну компанию)
"Менеджер года Приморского края - 2017"
В номинации принимают участие физические лица, занимающие высшие руководящие должности в зарегистрированных и фактически работающих на территории Приморского края компаниях. Кто из руководителей приморских компаний, по вашему мнению, добился наибольших успехов в прошлом году и должен стать победителем Краевой Бизнес-Премии «Менеджер года Приморского края-2017»? (выбрать одного руководителя)
"Социально ответственный бизнес Приморского края - 2017"
В номинации принимают участие юридические лица, фактически осуществляющие свою деятельность на территории Приморского края. Список участников формируется по социально-производственным показателям и открыт для выдвижения со стороны профсоюзов предприятий и членов Экспертного совета. Какая компания, по вашему мнению, добилась наибольших успехов в прошлом году и должна стать победителем Краевой Бизнес-Премии «Социально ответственный бизнес Приморского края-2017»? (выбрать одну компанию)
"Развивающийся бизнес Приморского края - 2017"
В номинации могут принимать участие юридические лица, официально зарегистрированные и фактически осуществляющие свою деятельность на территории Приморского края. Участие в Бизнес-Премии предполагает заявочный характер - как самовыдвижение, так и номинирование со стороны членов Экспертного совета. Какая компания, по вашему мнению, добилась наибольших успехов в прошлом году и должна стать победителем Краевой Бизнес-Премии «Развивающийся бизнес Приморского края-2017» (выбрать одну компанию)
Любой желающий может голосовать за свою компанию или менеджера, «кликнув» на сайте Премии. Членам Экспертного совета направлены персональные бюллетени.
Вот уже 14 лет ежегодная Бизнес-Премия Приморского края, организаторами которой являются Администрация Приморского края и Издательская компания «Золотой Рог», выявляет самые успешные компании минувшего года среди предприятий крупного и среднего бизнеса. Не секрет, что 100 крупнейших компаний региона – участников конкурса являются своеобразным экономическим хребтом приморской экономики для ее подъема и социальной стабильности края. Кому из них в 2017 году сопутствовал успех, мы видим в опубликованных списках. И это заявка на победу. Кто из них станет лауреатом - теперь зависит от 50 экспертов и народного голосования.
Напомним, отбор номинантов ТОП-25 ведется по финансово-экономическим показателям РСБУ, потому полуфинал Бизнес-Премии – показательный срез ситуации в экономике и на рынке края.
Раз засветившаяся в Бизнес-Премии компания получает дополнительный импульс к развитию – деловую репутацию. Как показывает практика, многие из компаний, получив признание среди коллег и земляков в родном крае, шагнули далеко за его пределы и сегодня стали субъектами федерального и международного рынка. В последние годы появился еще один тренд: среди номинантов региональной Премии все больше становится представителей федеральных корпораций. Их инвестиции создают реальные современные производства, которые быстро входят в элиту регионального бизнеса. Сегодня они представлены как серьезные претенденты на победу. А все имена победителей и лауреатов будут вписаны в деловую летопись Приморья.
Не случайно, родившись как общественная инициатива приморского бизнеса, конкурс «Компания года и Менеджер года» получил широкую поддержку в деловой среде региона.
Официальный сайт Бизнес-Премии Приморского края – DV-rating.ru
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