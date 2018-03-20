Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Корейцы переделили крупный приморский агрохолдинг
Lotte выкупает «Хёндэ Хороль Агро» у Hyundai
Южнокорейской Lotte International Co., Ltd. (входит в Lotte Group) получила одобрение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России о приобретении 100% доли в уставном капитале ООО «Хёндэ Хороль Агро» (сельскохозяйственный агрохолдинг в Хорольском районе).
Продавцом актива выступает южнокорейская Hyundai Heavy Industries, Сo, ранее продавшая Lotte принадлежавший ей 5-звездочный отель Hyundai в центре Владивостока.
ООО «Хёндэ Хороль Агро» зарегистрировано в с.Вознесенка Хорольского района в декабре 2004 года. Уставный капитал составляет 350,143 млн рублей. Компания специализируется на выращивании сои и кукурузы, также развивает животноводство. Чистая прибыль по итогам 2016 года составила 33,402 млн рублей.
Южнокорейский бизнесмен Син Гёкхо основал Lotte в 1948 году в Токио, в 1967 году группа начала работать в Сеуле. В настоящее время Lotte Group представляет собой крупный южнокорейский конгломерат, компании группы действуют в различных отраслях экономики, в том числе: производстве пищевых продуктов, розничной торговле, туризме, нефтехимии и строительстве, а также финансовом секторе.
В декабре 2017 года Син Гёкхо, которому на тот момент исполнилось 95 лет, был осужден на четыре года тюремного заключения за хищения. Обвинение ему и трем членам его семьи в уклонении от налогов и мошенничестве было выдвинуто в 2016 году. Син Донбин, сын и наследник Сина Гёкхо, получил условный срок в 20 месяцев тюремного заключения. Расследование деятельности одной из крупнейших компаний страны - часть общей кампании по искоренению коррупции в Южной Корее.
Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
Новости тематики
- Корейцы переделили крупный приморский агрохолдинг
- Стартовала XIV Бизнес-Премия Приморского края "Компания года и Менеджер года"
- Александр Костенко возглавил оргкомитет XIV Бизнес-премии Приморского края
- Половина опрошенных жителей Приморья довольны своим местом работы
- Налоговая настаивает на необходимости банкротства одного из крупнейших предприятий Приморья
- В Приморье появится новый завод по переработке вольфрама
- Скорую помощь Владивостока ждет тотальная проверка
- Пробный камень в снос "Динамо"
- В Приморье начато строительство супертанкера
- За неэффективную борьбу с нелегальным алкоголем в Приморье правоохранители ответят лично
Новости раздела
- Портам Приморья наконец-то углубят дно
- Аптекам в Приморье создают крупных конкурентов
- Корейцы переделили крупный приморский агрохолдинг
- "Терминал Астафьева" запустил в Находке уникальное оборудование пылеподавления
- Приморским компаниям в 92% случаев отказывают в строительстве
- Навстречу фермеру
- "В ЖКХ Приморского края работают профессионалы"
- От большого к малому
- Евгений ПУШКО: Этот конкурс позволяет каждому участнику взглянуть на себя и свои достижения со стороны
- Тимур ТУРЛОВ: Бизнес-Премия выступает определенным индикатором развития экономики этого столь важного для России региона
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Вновь избранный президент Владимир Путин сразу после победы подписал первый указ
- Грудинин в Приморье едва не взял четверть всех голосов
- "Сименс Финанс" расскажет бухгалтерам об изменениях учёта в лизинге
- Зарплаты и цены гонят приморцев на запад
- Администрация Владивосток просит горожан быть бдительными во время проведения президентских выборов
- Приморские айтишники хотят жить в Эмиратах
- Главу "Роснефти" наградили в Приморье
- Дольщики бьются за Снеговую падь
- Защита от современных угроз
- Виталий Веркеенко подвел итоги работы по ликвидации последствий снегопада во Владивостоке