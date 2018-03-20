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Корейцы переделили крупный приморский агрохолдинг

20 Марта 2018, 17:11 | Приморье

Lotte выкупает «Хёндэ Хороль Агро» у Hyundai

Южнокорейской Lotte International Co., Ltd. (входит в Lotte Group) получила одобрение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России о приобретении 100% доли в уставном капитале ООО «Хёндэ Хороль Агро» (сельскохозяйственный агрохолдинг в Хорольском районе).

Продавцом актива выступает южнокорейская Hyundai Heavy Industries, Сo, ранее продавшая Lotte принадлежавший ей 5-звездочный отель Hyundai в центре Владивостока.

ООО «Хёндэ Хороль Агро» зарегистрировано в с.Вознесенка Хорольского района в декабре 2004 года. Уставный капитал составляет 350,143 млн рублей. Компания специализируется на выращивании сои и кукурузы, также развивает животноводство. Чистая прибыль по итогам 2016 года составила 33,402 млн рублей.

Южнокорейский бизнесмен Син Гёкхо основал Lotte в 1948 году в Токио, в 1967 году группа начала работать в Сеуле. В настоящее время Lotte Group представляет собой крупный южнокорейский конгломерат, компании группы действуют в различных отраслях экономики, в том числе: производстве пищевых продуктов, розничной торговле, туризме, нефтехимии и строительстве, а также финансовом секторе.

В декабре 2017 года Син Гёкхо, которому на тот момент исполнилось 95 лет, был осужден на четыре года тюремного заключения за хищения. Обвинение ему и трем членам его семьи в уклонении от налогов и мошенничестве было выдвинуто в 2016 году. Син Донбин, сын и наследник Сина Гёкхо, получил условный срок в 20 месяцев тюремного заключения. Расследование деятельности одной из крупнейших компаний страны - часть общей кампании по искоренению коррупции в Южной Корее.

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

Автор: Олег Клименко
Теги: lotte  ФАС  южная корея  агрохолдинг 



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