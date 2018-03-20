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Портам Приморья наконец-то углубят дно

20 Марта 2018, 17:17 | Приморье

Крупнотоннажные круизные лайнеры американской компании «Royal Caribbean Cruises» начнут заходить во Владивосток в сентябре 2019 года

Вместимость двух судов американской компании Royal Caribbean Cruises  Ltd., которые зайдут во Владивосток в сентябре 2019 года, составляет 3200 и 4000 пассажиров. Такие крупные лайнеры еще не заходили в порт Владивосток, и чтобы принимать их, у причалов необходимо увеличить глубину. Об этом врио вице-губернатора Приморского края Андрей ТАРАСЕНКО поговорил с представителем компании Хорхе ДЕЛЬГАДО сегодня, 20 марта.

Морской порт Владивосток пока что не может принимать пассажирские суда выше 350 метров в длину и с осадкой глубже 8,5-8,6 метров. Вопрос о необходимости дноуглубления приморского порта стоит перед властями Приморья уже несколько лет и неоднократно обсуждался в ходе бизнес-форумов. В частности, соответствующие работы необходимо провести у причалов №1 и №2, кроме того, там необходимо развить портовую инфраструктуру для приема гостей.

- Проект дноуглубительных работ уже согласован, и сейчас он проходит государственную экологическую экспертизу, - сообщил директор Дальневосточного бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт» Виктор ВАНЮКОВ. – Плановые сроки также имеются.

Однако, когда именно начнутся и будут закончены работы, Ванюков не сообщил. Сейчас, по словам Тарасенко, территория, близкая к Морскому вокзалу, используется для перевалки грузов, но в перспективе она должна стать исключительно пассажирской, то есть «благоустроенной и красивой».

В ответ на это генеральный директор ООО «Владивостокский морской терминал» Валерий НАГОРНЫЙ заверил, что концепция развития территории морского вокзала уже разработана.

- При росте пассажирского потока грузовые терминалы будут вынесены, а территория благоустроена, - добавил Нагорный.

Напомним, что ранее в ходе выставки «Дальагро. Продовольствие», Тарасенко сообщал, что некоторые порты края «уйдут от угля» и будут перепрофилированы для агрохолдингов. Судя по всему, у главы края серьезные планы на «разгружение» приморских портов.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: судоходство  круизы  порты 



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