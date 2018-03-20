Аптекам в Приморье создают крупных конкурентов

Разрешив торговлю лекарствами в продмагах

Законопроект Минпромторга, позволяющий продавать безрецептурные лекарства в продовольственных магазинах, не прошел общественное обсуждение. Но участники рынка считают, что аптекам еще рано успокаиваться. В перспективе закон может быть принят, и лекарства появятся в свободном доступе рядом с пивом и колбасой. Чем опасна инициатива Минпромторга, приведет ли закон к конкуренции аптек и супермаркетов, и как продажа медицинских препаратов в торговых точках может навредить покупателям, - разбиралась Деловая газета «Золотой Рог».

Идея продажи безрецептурных лекарств в магазинах обсуждается в правительстве с 2014 года: инициатором выступил вице-премьер Игорь ШУВАЛОВ. Соответствующий законопроект в конце 2017 года разработал Минпромторг. В пояснительной записке к документу указано, что реализация в магазинах лекарств, отпускаемых без рецепта, простимулирует развитие конкуренции и приведет к снижению цен на отдельные категории лекарств. Публичное обсуждение законопроекта завершилось 17 января, против него проголосовало 99,55% экспертов. Минздрав тоже выступал против принятия данного закона.

Недоступная торговля

Продажа аптечных препаратов в магазинах является мировой тенденцией. Например, в Америке давно практикуются продуктовые магазины, совмещенные с аптеками, но там продают, как правило, БАДы, витамины и небольшой ассортимент лекарств безрецептурного отпуска. Однако, за границей и сами аптеки превращаются в магазины.

Представители фармбизнеса говорят, что при принятии закона о продаже безрецептурных лекарств в продовольственных магазинах ни о какой здоровой конкуренции между магазинным и аптечным ритейлом речи не идет. Большинство аптек быстро разорятся, так что в итоге и рецептурные препараты станет купить сложнее. Аптеки, по-прежнему, будут получать лицензию, разрешающую заниматься фармдеятельностью. Она подразумевает и особые условия хранения лекарств, и подготовку персонала, и обязанность консультировать покупателя. Торговым же сетям предполагается разрешить лицензирование в заявительном порядке, по упрощенному варианту.

Президент ассоциации «Фармацевтическое содружество» Наталья НАЗАРЕНКО отмечает, что еще на стадии обсуждения возможности разрешить продуктовому ритейлу торговать медицинскими препаратами Минпромторг апеллировал к тому, что лекарства станут более доступны для населения.

«Как раз насчет доступности, вопрос спорный. Ведомство ссылается на западных коллег, у которых лекарства продаются в магазинах. Это, мягко говоря, странно», - говорит Назаренко.

Не тот формат

Инициатива государства перекинуть лекарства в магазины понятна. Продуктовый ритейл собирает трафики, и российские предприниматели также хотят к продуктовой корзине присоединить лекарства. Как говорится, все в зоне доступа покупателя – пошел за хлебом – заодно купил обезболивающее. С другой стороны, речь ведь идет о безопасности людей, которые пойдут за этими лекарствами в непрофильные учреждения.

«Наши чиновники, вероятно, решили последовать примеру иностранцев. Но как можно аптечную службу напрочь отрывать от медицины? Это же просто опасно для населения», - говорит доктор фармацевтических наук Любовь УСТИНОВА.

Эксперты поясняют, что за границей очень ограниченный перечень лекарств, который может реализовывать продуктовый ритейл. В случае с Россией, однозначно, эта инициатива рассчитана на крупные населенные пункты, рассматривается интерес ограниченного круга людей.

«С точки зрения безопасности, в аптеках медицинские препараты строго отслеживаются, в частности, отсекается брак. Гарантии, что в магазинах покупатель приобретет качественное лекарство – нет никакой. Кроме того, в обязательном порядке при покупке лекарственных препаратов человеку требуется фармацевтическая консультация, которую в магазине не проведут. По большому счету, и сейчас никто не запрещает тем же торговым центрам получить лицензию и размещать аптеки на своих площадях», - считает Наталья Назаренко.

Аптечный ритейл возмущен самой идеей введения нового закона. Игроки рынка уверены, что лекарства, продаваемые в магазинах, будут представлять опасность для людей.

«Одно дело, лицензированной аптеке арендовать помещение в торговом центре, другое – если продуктовому ритейлу разрешат самому открывать аптеки на своей торговой площади. Во-первых, отпускать препараты в наших аптеках имеет право специалист, имеющий среднее фармацевтическое образование, либо дипломированный провизор. Заведующий аптекой должен иметь диплом и сертификат специалиста. В таких аптеках, как наша, работают квалифицированные профессионалы, разбирающиеся в медицинских препаратах. Как будет с торговыми центрами? Поставят за прилавок обычного продавца, а то, что он даже посоветовать людям ничего не сможет – никого не волнует», - говорит директор одной из частных аптек во Владивостоке.

Цены снижаться не будут

В Федеральной антимонопольной службе заявляют, что продажа лекарств в магазинах будет способствовать снижению цен на отдельные препараты. Сегодня соотношение рецептурных и безрецептурных препаратов в аптеках составляет 51% к 49%. Представители аптечного бизнеса во Владивостоке рассказали, что если безрецептурные лекарства станут доступны в продуктовых магазинах, то аптекам, чтобы компенсировать снижение продаж, придется поднять цены на рецептурные медикаменты, либо закрыться.

«Сам по себе уровень рентабельности в аптечном ритейле низкий, в среднем, - 4-5% в месяц. Одиночной аптеке выживать и так очень непросто. Представители крупных региональных аптечных сетей вытесняют с рынка местных игроков. Во Владивостоке адаптировалась аптеки из Новосибирской области, Хабаровского края, Амурской области, и других регионов. Я уверен, что если закон будет принят, на аптечном рынке останутся только крупные компании», - говорит директор одной из аптек Владивостока.

Выступивший против принятия законопроекта Минздрав подчеркивал, что проблемы доступности лекарств населению сейчас нет, а способность магазинов обеспечить надлежащие условия хранения и отпуска лекарств вызывает сомнение.

«Пока еще дефицита в аптечном ритейле не наблюдается. Конечно, существуют проблемы в отдаленных населенных пунктах, но решить их можно было бы на законодательном уровне – просто разрешить «аптеку на колесах». Такая аптека приедет в село, специалист проконсультирует покупателей по вопросу лекарств, что, практически, исключит риск неправильного лечения людей», - говорит Любовь Устинова.

«С одной стороны, частично, принятие нового закона решит актуальные проблемы маленьких поселений. Действительно, государство не способно снять дефицит аптек в отдаленных населенных пунктах. Аптеки массово закрываются, не хватает провизоров, те, кто имеет специализированное образование – очень востребованы в городе, в село никто не едет. То есть, если разрешат продажу лекарств в магазинах, та же зеленка станет доступна жителям маленьких поселений. С другой стороны, препараты по рецепту также будут вне зоны доступа для селян. То есть, такой закон – это некая полумера», - считает заведующая кафедрой политологии ДВФУ Наталья КОЛОМЕЙЦЕВА.

Анна МАЦОВСКАЯ.