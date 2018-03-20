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Приморским компаниям в 92% случаев отказывают в разрешениях на строительство

20 Марта 2018, 15:19 | Приморье

Административные барьеры и бюрократия – основная причина, по которой Приморский край оказался только на 71 месте национального рейтинга инвестиционной привлекательности в субъектах РФ в 2017 году, считают бизнесмены края. Об этом члены экспертного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ) рассказали вице-губернатору края Константину БОГДАНЕНКО в ходе заседания 19 марта.

Напомним, что обозначенный рейтинг оценивает усилия властей регионов по созданию благоприятных условий для ведения бизнеса. Как отметил Богданенко, у Приморья занижены 24 показателя, при этом 15 из них связаны с неудовлетворенностью предпринимателей текущими условиями.

По словам самих предпринимателей, виной положению бюрократические и административные барьеры на всех этапах ведения деятельности – при регистрации предприятий, выделении земельных участков, выдаче разрешений на строительство. Последние, по данным члена совета и генерального директора ООО «Тринити-Девеломпент» Андрея ЧАЙКА, выдаются только в 8% случаях, а остальные 92% - отказы, которые активно «штампуют» чиновники.

- Бюрократия в Приморье расплодилась, пока мы спали - добавил Чайка, - В качестве примера можно рассмотреть процедуру ввода объектов в эксплуатацию. Чтобы ее осуществить, предпринимателям необходимо сначала отстоять очередь, пройти рассмотрение, а необходимый документ может готовиться полтора месяца, при том, что на сдачу объекта всего 20 дней. Придираются к любой неточности в оформлении, за любую, поставленную не так, запятую разворачивают. В итоге некоторые объекты в крае могу сдаваться по полтора года – мы следили за такими случаями, так что процесс может быть бесконечным.

Даже в текущей сложной ситуации Богданенко видит «свет в конце туннеля». По его словам, у Приморья есть все шансы, чтобы войти в ТОП-30 заветного рейтинга.

- Сегодня власть действительно готова идти навстречу бизнесу, - добавил Богданенко. – В органах управления нет какого-либо противодействия, есть скорее недопонимание, которое нам вместе с бизнесом предстоит устранить.

 

Любовь ХМЕЛЕВСКАЯ

Газета "Золотой Рог", Владивосток

Автор:
Теги: приморский край  бизнес  строительство  константин богданенко 



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