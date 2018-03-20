"Терминал Астафьева" запустил в Находке уникальное оборудование пылеподавления

Самая большая на Дальнем Востоке установка с дальностью покрытия более 150 метров оснащена собственной метеостанцией и корректирует работу с учетом направления ветра

На презентации новой системы пылеподавления на «Терминале Астафьева» побывали депутаты Находкинской городской думы Алексей МАКАРОВ, Рита ПОДКОРЫТОВА и Андрей КУЗНЕЦОВ. Исполнительный директор компании Александр ГАНИН продемонстрировал работу новой водяной пушки и рассказал о принятых на терминале за прошлый год мерах по пылеподавлению.

Водяная пушка обладает высоким эффектом пылеподавления, который достигается благодаря большому количеству мощных форсунок. В летнее время она генерирует водяной туман, а в зимнее - создает снежный покров.





Исполнительный директор «Терминала Астафьева» Александр Ганин: «Это - одна из самых мощных на Дальнем Востоке установок, потребляет 270 литров воды в минуту и самостоятельно корректирует направление струи, исходя из розы ветров».

«Это - одна из самых мощных на Дальнем Востоке установок, потребляет 270 литров воды в минуту и самостоятельно корректирует направление струи, исходя из розы ветров. «Терминал Астафьева» в начале февраля заключил соглашение с губернатором Приморского края, которое предусматривает усиление мер пылеподавления и строительство закрытых купольных конструкций и дополнительных пылеулавливающих барьеров. Сегодня мы договорились с представителями депутатского корпуса Находки о том, что общественность и народные избранники будут контролировать ход выполнения нашей программы и окажут нам поддержку в решении ряда административных вопросов», - рассказал исполнительный директор «Терминала Астафьева» Александр Ганин.

Установки нагнетают плотный мелкодисперсный туман, который смачивает взвешенные в воздухе частицы пыли и осаждает их. В зимнее время установка работает в режиме распыления снега, который также, как и частицы воды, осаждает угольную пыль, формируя на поверхности плотное снежное одеяло. Представители депутатского корпуса Находки ознакомились с проектом строительства защитного купола над территорией терминала и договорились о дальнейшем взаимодействии с руководством компании.

«Мы приехали, чтобы проконтролировать, как идет ход реализации соглашения «Терминала Астафьева» с Администрацией Приморского края. Видно, что потрачены значительные средства на приобретение нового оборудования, но важно, чтобы эти меры были действительно эффективны и в корне смогли изменить ситуацию в микрорайоне к лучшему. Сегодня мы договорились с руководством «Терминала Астафьева», что нам будут предоставлены более подробные планы и проекты по переходу на закрытый вид перевалки, и мы со своей стороны будем контролировать выполнение этой программы», - подчеркнула депутат Рита Подкорытова.

Аналогичные пылеподавляющие установки успешно обеспечивают пылеподавление при отрицательных температурах и сильном ветре в Мурманском торговом порту, Ванино, Усть-Луге и других угольных терминалах. С появлением новой установки, общее число пылеподавляющих устройств на «Терминале Астафьева» доведено до семи единиц. Еще одна такая же пылеподавляющая установка сейчас монтируется на тыловом терминале стивидорной компании.









На фото: Депутаты Находкинской городской думы Алексей Макаров, Рита Подкорытова и Андрей Кузнецов на презентации установки, которая существенно улучшит экологическую ситуацию в районе терминала.

На верхнем фото: Новейшая система пылеподавления в действия. Фото автора.

Юрий РОГОВ. Фото автора.