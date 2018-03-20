Навстречу фермеру

Участники Международной аграрно-продовольственной выставки «ДальАгро. Продовольствие» отмечают, что в Приморье в последнее время стало кардинально меняться отношение к местным производителям

Международная аграрно-продовольственная выставка «ДальАгро. Продовольствие», проходившая уже девятнадцатый раз в Приморье, в этом году вернулась на свою прежнюю площадку в ДВФУ на острове Русском и, сохранив традиционный формат, подтвердила высокий интерес к ней, как со стороны российских компаний, так и зарубежных. Количество участников на этот раз превзошло прошлогоднюю цифру – свою продукцию представили более 100 компаний. Среди них производители и поставщики продуктов питания, упаковки, оборудования, кормов, ветеринарных и химических препаратов из Москвы, Санкт-Петербурга и других западных, сибирских, дальневосточных регионов страны, а также компании из Китая, Республики Корея, Вьетнама. Мероприятие проходило при поддержке администрации Приморского края и под патронатом Торгово-промышленной палаты.

В павильонах выставки были представлены несколько больших коллективных экспозиций - Алтайского края, провинции Хэйлунцзян, Союза животноводов Приморского края. Для специалистов сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей отрасли прошли круглые столы, семинары и презентации. Активно работал «Центр Закупок», на площадке которого заключались договоры с ритейлерами из Китая о поставке продукции на их рынок. Кроме того, специалисты Россельхознадзора, Роспортребнадзора, Ветеринарной инспекции, банков и сельхозинститутов провели консультации для всех посетителей выставки.

Бизнес готов работать на полях

Очевидным отличием нынешней выставки от предыдущих оказалось более широкое представительство в ней местного малого и среднего аграрного бизнеса, продемонстрировавшего гостям и партнерам свою уникальную продукцию. Прошлый сельскохозяйственный год был урожайным, и хозяйства края получили хороший результат по его итогам – объемы производства в целом выросли на 12%, в денежном выражении общий объем полученной продукции составил 48 млрд рублей. Но, вероятно, не только это активизировало сельскохозяйственные предприятия и предприятия пищевой отрасли. По словам участников выставки, они почувствовали, как в последнее время стало меняться отношение к производителям.

«К нашему предприятию появился интерес со стороны власти. Нас посетили представители администрации края, департамента сельского хозяйства, мэр Владивостока. Такого количества высокопоставленных гостей, как за последние несколько недель, мы не видели, наверное, уже лет пять. Интересовались всем: производством, развитием, спрашивали, чем помочь, детально вникая в наши проблемы. Мы были приятно удивлены», - рассказал корреспонденту Деловой газеты «Золотой Рог» замдиректора компании «Лосторос» (входит в холдинг «Владайс») Владимир МИТРОФАНОВ.

Несмотря на приоритетное положение крупных предприятий, сейчас администрация края проявляет заинтересованность и в том, чтобы поддержать малый и средний сельскохозяйственный бизнес. Им уделил особое внимание врио губернатора Приморского края Андрей ТАРАСЕНКО, принявший участие в торжественной церемонии открытия выставки.

«Очень приятно, что у нас на выставке столько собралось экспортеров и производителей. В этом году на поддержку сельхозпроизводителей запланировано около трех миллиардов рублей из краевого и федерального бюджетов. На посевную мы уже направили первый транш – 90 млн рублей. Эти деньги пойдут на закупку семян, топлива. Будем подписывать соглашение с «Ростсельмашем» по сборке комбайнов в Приморье. Это тоже одна из мер поддержки, которую мы будем оказывать. Бизнес сегодня готов работать на полях в крае. И иностранцы тоже к нам пришли. Приморская продукция интересна для стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Например, японцы готовы покупать наше мясо, мед, масло, чеснок, гречиху, так как знают, что приморская продукция натуральная, качественная и полезная», - заявил глава региона.

Стенды приморских молочников привлекали особое внимание. Фото автора.







Прямые вопросы

Присутствие такого количества малых предприятий на выставке, вероятно, не было случайным. В последние годы малые предприятия, фермерские хозяйства, получившие грантовую поддержку на создание фермерских хозяйств, развитие семейных ферм, другие виды поддержки в соответствии с государственной программой Приморского края «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского края» на 2013-2020 годы, показали хорошую динамику роста производства по многим показателям. И, как следствие, именно малый бизнес стал постепенно заполнять нишевые сегменты продовольственного рынка, расширяя представленный на прилавках ассортимент продуктов питания. С некоторыми из них глава региона лично познакомился прямо на выставке.

Конечно, представители каждого малого и среднего предприятия, демонстрировавшего свою продукцию губернатору, говорили не только об успехах, но и о нуждах, высказывая просьбы и предложения. Многие из этих вопросов Андрей Тарасенко обещал решить в самое ближайшее время. Например, глава Союза животноводов Приморья, руководитель сельхозпредприятия ЗАО «Милоградовское 1» Сергей РЕДЬКИН предложил приравнять сельхозпроизводителей края по условиям работы к условиям территорий опережающего развития. Ведь сельхозпредприятия и фермерские хозяйства находятся непосредственно в населенных пунктах и участвуют в социальной жизни сел. «Мы лучше поддержим вас чем-нибудь другим, иначе мы можем целый район оставить без налогов», - ответил на это врио губернатора. По его мнению, поддержка местных хозяйств должна быть направлена на обеспечение доступных цен на продукцию, например, на молоко она могла бы быть не выше 70 рублей за литр. Поэтому на предложение Союза животноводов организовать во Владивостоке помимо центральной площади еще дополнительно ярмарки, куда сельхозпроизводители могли бы постоянно привозить свою продукцию и предлагать ее напрямую покупателю, что помимо прочих мер способствовало бы снижению стоимости продуктов, глава региона тут же отреагировал: «Сейчас дадим распоряжение найти еще одно место».

Особую нишу, практически свободную, в крае заняло крестьянско-фермерское хозяйство «Владмила» Владимира КУРБАТОВА, известного селекционера, а сегодня - производителя цыплят, мяса гусей и индюков. По словам главы КФХ, они участвуют в выставке с целью продвижения своей продукции среди мелких сельхозпроизводителей.





- У нас в селах крестьяне обычно производят мясо говядины, молоко, мясо свинины, - говорит Владимир Курбатов, - но ведь другие отрасли сельского хозяйства не менее важны. Не только мясо свинины должно быть на столе, да оно и не решит всех проблем со здоровым, качественным питанием. Нужно мясо кролика, гуся, индейки, а их здесь фактически нет. А наши крестьяне могли бы занять свою нишу, производя эту продукцию традиционным способом. Но они зачастую просто не знают, что у нас в крае есть высокопродуктивные породы этой птицы. Поэтому необходимо пропагандировать эти отрасли хозяйства среди крестьян. А мы готовы поставить им цыплят таких пород. Губернатор как раз заострил внимание на нашей продукции потому, что как таковое кролиководство, гусеводство, индейководство не рассматриваются в программах развития сельского хозяйства. Никаких субсидий, дотаций и других мер поддержки не предусмотрено. Но губернатор отметил, что это надо поддерживать и развивать, а это развитие в свою очередь будет способствовать обеспечению занятости сельского населения, то есть там, где очень сложно с рабочими местами. И в этом также заключается большое значение таких нишевых производств.

О том, как непросто попасть продуктам местных производителей на прилавки, рассказал главе региона руководитель и владелец семейной компании «Провиант» по производству сыров, председатель потребительского кооператива «Промилк» Андрей ПАХОМОВ. По его словам, магазины устанавливают наценку на сыры в размере 25-30%, что делает этот скоропортящийся продукт довольно дорогим для покупателя.

«Это очень большая наценка в магазинах при рентабельности хозяйств 5-7%, - заметил глава региона, - будем бороться с этим, договариваться, проводить больше ярмарок. Мы с Александром Ивановичем (РОЛИКОМ, председателем Законодательного собрания Приморского края) сегодня решили, что расширим сектор поддержки на законодательном уровне, чтобы в него больше вошло фермеров, обеспечивающих разнообразие продуктов питания. Необходимо, чтобы в магазинах был расширен ассортимент продуктов местных производителей».

Но не только малые и средние предприятия оказались в центре внимания врио губернатора. На выставке он познакомился и с достижениями приморской науки. Директор ПриНИИСХ Алексей ЕМЕЛЬЯНОВ продемонстрировал некоторые достижения селекционеров в выведении новых сортов зерна, а также рассказал о результатах работы по производству оригинальных семян. В прошлом году было произведено 600 тонн таких семян. «Уже все налажено – и селекция, и генетика, - рассказал директор научного учреждения, - дальше нужна биржа, чтобы это зерно продавать». Но пока создать на базе научного учреждения селекционный центр с господдержкой возможности нет, поскольку для этого еще не все вопросы решены на законодательном уровне. «Приморский край полностью обеспечен своими семенами, хотелось бы, чтобы фермеры заказывали их», - обратил внимание на эту ситуацию Андрей Тарасенко.

В центре проблем - рынок сбыта

А между тем вопросы продовольственной безопасности региона, в том числе, развития малого и среднего аграрного бизнеса, стали главной темой обсуждения и на Приморском аграрно-продовольственном форуме, прошедшем в рамках этого мероприятия.





Главной темой обсуждения на Приморском аграрно-продовольственном форуме стали вопросы продовольственной безопасности региона. Фото автора.

Его участниками помимо представителей администраций Приморского края и города Владивостока, а также ДВФУ, надзорных органов, Торгово-промышленной палаты, стали ассоциации и компании, работающие в агропромышленной отрасли. Практически все участвовавшие в обсуждении сошлись в главном: хоть приоритет и отдан сейчас крупным предприятиям, но их развитие не должно идти за счет малого и среднего бизнеса.





Собственно, об этом и говорил в своем выступлении исполнительный директор Союза животноводов Приморского края Юрий ЧЕРКАШИН.

«Сейчас уже создался средний класс из крестьян в сельской местности, сложилось сельскохозяйственное сообщество в Приморском крае, но порядка 130 тыс. га лучшей пашни находятся в собственности либо аренде у компаний с иностранным капиталом. Это 30% возделываемых земель. По нашим оценкам, процентов 20% из них – добросовестные сельхозпроизводители. Но большинство «под прикрытием обещаний заниматься животноводством» просто занимают земли, сдают в субаренду и получают дивиденды. Я согласен, «дальневосточный гектар» помог нашим крестьянам, и это хорошо, что семья из 4 человек прирастила свои обрабатываемые земли этими гектарами. Но когда крестьянам не продлевают аренду на 5 лет потому, что нужно найти землю для вьетнамского инвестора, китайской компании, то это неправильно», - заявил исполнительный директор Союза.

В то же время директор «Арсеньевского свинокомплекса» Николай БЕСШАПКИН, еще год назад без оптимизма оценивавший перспективу своего хозяйства, сегодня увидел для него нишу – производство органической продукции. Правда, подходить к созданию такого направления производства нужно комплексно, считает он. Одной из главных проблем может оказаться вопрос, связанный со сбытом такой продукции, учитывая нежелание торговых предприятий идти на встречу фермеру.

- У каждого производителя, как крупного, так и мелкого, должна быть своя ниша, и он должен иметь своего потребителя, - сказал в ответ директор департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края Андрей БРОНЦ, - и нужно отлаживать взаимодействие на местах, а не шашкой махать. Продовольственная безопасность как раз от того и зависит, какие мы нашли компромиссные решения и создали условия развития для всех производителей. У нас низкий уровень платежеспособности социально незащищенных слоев населения. Сегодня затрачены огромные средства на реализацию крупных проектов – 30 млрд рублей вложили инвесторы, бюджет - порядка 6 млрд. Будут еще вложения. А для мелких производителей есть свои программы, вовлекающие тех, кто хочет работать на земле, в это производство. Сдерживает сегодня производителя еще и отсутствие стабильного рынка сбыта. Мы должны создать этот рынок. Например, есть огромный рынок продовольствия для государственных и муниципальных нужд. Рынок сбыта создают и перерабатывающие предприятия. Но в этом году остро стал вопрос – цену на сою обвалили потому, что крайне не хватает перерабатывающих мощностей.

Потенциал в решении вопросов сбыта для местных малых и средних фермеров в рынке муниципальных нужд отметила и Уполномоченный по правам предпринимателей Марина ШЕМИЛИНА. По ее словам, муниципалитеты не дорабатывают в последние годы в том, чтобы стимулировать местного производителя. В то же время, решение проблемы доступа местных производителей к рынку муниципальных нужд убьет нескольких зайцев. Во-первых, расширение рынка сбыта послужит стимулом для роста производства; во-вторых, деньги от реализации останутся на территории, а значит пополнят местный бюджет; в-третьих, такое решение этого вопроса было бы реальной поддержкой самого бизнеса. Впрочем, участники форума в ходе обсуждения этого вопроса отметили, что в общем система государственных закупок в муниципальные госучреждения такова, что рядовому производителю продуктов питания очень сложно через нее пробиться. Корректировка законодательства идет крайне медленно и сложно.

Резолюция форума, куда участники этого мероприятия вносили свои предложения в ходе обсуждения ситуации, сложившейся в сельскохозяйственной и пищевой отраслях, на продовольственном рынке края, по словам Андрея Бронца, будет размещена на сайте департамента сельского хозяйства для того, чтобы свои предложения на рассмотрение могли внести более широкие круги заинтересованных специалистов и предпринимателей.

Соседи по АТР отметили высокий уровень организации выставки. Фото автора.



На верхнем фото: Врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко выступает за расширение ассортимента продуктов местных производителей.

Елена АБАШЕВА. Фото автора.