"В ЖКХ Приморского края работают профессионалы"

Для развития жилищно-коммунального комплекса региона требуются частные инвестиции, точное планирование и современные технологии, убежден вице-губернатор края Гагик ЗАХАРЯН

Жилищно-коммунальное хозяйство традиционно является предметом постоянного внимания граждан. Население заинтересовано в том, чтобы получать качественные услуги по разумной стоимости, а государство - в том, чтобы вложенные в предприятия жизнеобеспечения средства приносили максимальную отдачу.

Совместить эти приоритеты призвана стратегия развития ЖКХ Приморского края, за разработку которой отвечает вице-губернатор Гагик ЗАХАРЯН. На минувшей неделе с куратором жилищно-коммунальной сферы края побеседовал корреспондент деловой газеты «Золотой Рог».

ЖКХ нужны инвестиции

- В конце 2017 года врио губернатора Приморского края Андрей ТАРАСЕНКО поручил Вам подготовить стратегию развития жилищно-коммунального комплекса Приморья. На какой стадии сейчас находится разработка этого документа? Какими будут его приоритеты?

- В работе над документом принимают участие профильные департаменты краевой администрации, представители общественного совета по качеству услуг ЖКХ при губернаторе, другие эксперты в данной сфере. Проект стратегии мы рассчитываем представить главе региона, краевым депутатам и широкой общественности уже в конце апреля. Главная цель всех планируемых преобразований - сделать так, чтобы жителям Приморского края было комфортно жить и работать в нашем крае.

- За счет каких источников предполагается финансировать мероприятия по модернизации сферы ЖКХ Приморского края? Будет ли применяться механизм концессионных соглашений?

-Федеральный закон №115 «О концессиях» - это, пожалуй, единственная возможность в сравнительно быстрый срок модернизировать жилищно-коммунальный комплекс Приморья. Сегодня механизм государственно-частного партнерства в регионе практически не используется, и эту ситуацию необходимо менять, что мы и делаем. Думаю, будущее сферы ЖКХ в Приморье - именно за концессиями. Бесконечно вливать в эту отрасль бюджетные средства - неэффективный путь, тем более, что бюджет Приморского края продолжает оставаться дотационным. Оптимальным было бы софинансирование тех или иных проектов в следующей пропорции: 20 процентов вкладывает государство, а остальные 80 - частные инвесторы.

«Примтепло» продолжит греть

- Отопительный сезон 2017-2018 годов близится к завершению. Какова в настоящее время ситуация с поставками топлива на котельные КГУП «Примтеплоэнерго»? Началась ли в Приморском крае подготовка к следующему отопительному сезону?

- На данный момент созданный запас топлива достаточен для завершения отопительного сезона, которое планируется на май. К 5 апреля я поручил подготовить проекты реконструкции и ремонта сетей теплоснабжения в межотопительный сезон, с тем, чтобы как можно скорее начать готовиться к зиме 2018-2019 годов. К сожалению, у КГУП «Примтеплоэнерго» имеет место кассовый разрыв, и для покупки топлива в июне-июле, когда его стоимость наиболее низкая, потребуется привлекать кредит на сумму около 2 млрд рублей. Эти средства, а также собственная выручка позволят «Примтеплоэнерго» осуществить закупки топлива, необходимого для прохождения следующего отопительного сезона. В Приморье есть хранилища для мазута, которые мы намерены задействовать, чтобы не повторилась ситуация ноября-декабря прошлого года.

Добавлю, что перевод котельных на уголь продолжится. Однако это дорогостоящая и длительная программа, поэтому необходимость закупки мазута пока сохраняется.

Газ пошел в энергетику

- Что планируется сделать для ускорения темпов газификации Приморья? Можете ли Вы обозначить примерные сроки газификации объектов энергетики в крупнейших муниципалитетах края?

- В начале марта к газу была подключена новая ТЭЦ «Восточная» во Владивостоке, срок ввода которой в эксплуатацию не раз переносился. Рассчитываем, что в августе этот объект, наконец, будет запущен. Что касается газификации территории Приморья, то планом-графиком предусматривается в первую очередь газифицировать объекты энергетики в муниципалитетах вдоль трассы магистрального газопровода - это Уссурийск, Артем, Дальнереченск, ряд других муниципальных образований. Пять котельных Уссурийска и микрорайон «Радужный» рассчитываем перевести на газ уже в декабре этого года, а в 2019 году подключить к газу котельную «Новая» и других потребителей в Надеждинском районе. Следующий этап - газификация Находки, однако его начало увязано с планами по проекту ВНХК.

- Кто профинансирует работы по «подключению» городов и районов Приморья к магистральному газопроводу «Газпрома»?

- Строительство самого газопровода, газораспределительных станций и пунктов ведется за счет Газпрома. Ответвления от магистральной «трубы» - межпоселковые газопроводы, достаточно дорогое удовольствие, будут строиться за счет софинансирования из краевого и муниципальных бюджетов - 80 и 20 процентов соответственно. За пять лет планируется вложить около 3 млрд рублей. На мой взгляд, построенную инфраструктуру будет разумно оставить в собственности Приморья, создав соответствующее краевое предприятие для обслуживания газопроводов.

- Как повлияет на тарифы перевод ТЭЦ и котельных Приморья на газ?

- У котельных, работающих на газе, «топливная» составляющая в тарифе в 2-2,5 раза меньше, чем у мазутных. С другой стороны, есть инвестиционная составляющая - это затраты бюджета, о которых я уже сказал. Думаю, что разумнее говорить о стабилизации тарифов, сдерживании их роста.

Без точного проекта - никуда

- Один из проблемных вопросов в сфере ЖКХ Владивостока - незавершенное строительство канализационных сетей к очистным сооружениям. Что планируется сделать для того, чтобы в обозримые сроки достроить и ввести в эксплуатацию недостающие участки?

- К концу 2018 года мы планируем завести на очистные сооружения около 85 процентов сточных вод, а к концу следующего - все 100 процентов. Одно из «узких мест» - коллектор под трамвайными путями на улице Борисенко, который уже пришел в негодность. Тем не менее, нами совместно со специалистами Санкт-Петербургского водоканала найдено техническое решение, позволяющее сохранить трамвай, обеспечив при этом работу коллектора.

Добавлю, что отчасти затягивание сроков строительства сетей связано с тем, что при проектировании очистных сооружений их мощность заложили в 2,5 раза больше реальной потребности Владивостока - даже с учетом развития в ближайшие годы. Я был на «Центральных» очистных - они используются процентов на 30, бассейны стоят пустые. А когда объекты не работают в полную мощь, это приводит к более быстрому износу оборудования и высоким эксплуатационным расходам. То есть деньги, которые сегодня идут на содержание избыточных мощностей, можно было потратить на завершение строительства сетей канализации, закрыв этот вопрос еще несколько лет назад.

- В продолжение «водной» темы: во многих населенных пунктах Приморья остро стоит вопрос качества питьевой воды. Продолжатся ли в связи с этим мероприятия по проекту «Чистая вода» в рамках государственной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2013-2020 годы?

- «Чистая вода» стал удачным начинанием, которое помогает решить проблемы с водоснабжением населенных пунктов Приморья. В бюджете 2018 года заложены средства на создание системы водоочистки в Арсеньеве, проект которой уже получил положительное заключение госэкспертизы. Общая стоимость работ составляет около 190 млн рублей, полностью реализовать проект рассчитываем в будущем году.

Но край у нас большой, и нерешенных проблем с водоснабжением остается еще немало. Строить или обновлять станции водоочистки необходимо практически везде, потому что от качества воды напрямую зависит здоровье жителей Приморья. Хочу подчеркнуть, что очень многое здесь зависит от ответственного подхода со стороны глав муниципалитетов. Регион не может выделять деньги на софинансирование объектов, по которым пока нет готовой проектно-сметной документации. Необходимо проводить обследования, составлять акты, готовить проекты, проводить экспертизу.

На первом месте - профессионализм и ответственность

- Работа управляющих компаний традиционно вызывает немало жалоб со стороны населения. Какие меры воздействия на УК есть сегодня у властей Приморского края, у контролирующих органов?

- Я лично изучаю все жалобы, которые поступают на мое имя. И большинство из них касаются как раз работы управляющих компаний. Большинство жителей своевременно платит за услуги по текущему ремонту и содержанию жилого фонда, но отдача в виде качественной работы УК наступает не всегда… В начале апреля мы планируем провести большое совещание с руководителями УК - на него также приглашены представители прокуратуры, других контролирующих структур. С теми управляющими компаниями, которые работают плохо, разговор будет недолгим. В свое время в Приморье лицензии получили порядка 400 УК, и те, кто не оправдал доверия, с этими лицензиями могут расстаться.

- Важным для сферы ЖКХ остается кадровый вопрос. Как Вы оцениваете работу людей, занятых на предприятиях жилищно-коммунального комплекса Приморского края?

- Меня приятно удивил профессиональный уровень людей, которые работают на предприятиях жилищно-коммунального комплекса Приморья. Я много езжу по краю, общаюсь со специалистами, и их высокий класс, их ответственный подход к работе для меня очевиден. Когда случаются аварии, эти люди готовы работать днем и ночью, и даже в самый сильный мороз. Именно благодаря их самоотдаче удалось преодолеть все кризисные ситуации, которые возникали в разных муниципалитетах минувшей зимой. Радует, что на предприятия ЖКХ Приморского края работает много молодежи: необходимо передавать опыт тех, кто работает не одно десятилетие, обеспечивать преемственность в работе.

- Определились ли уже фамилии новых руководителей КГУПов «Приморский водоканал» и «Примтеплоэнерго»?

- Сегодня завершился прием заявок на должность руководителя КГУП «Приморский водоканал». Я намерен лично встретиться с каждым претендентом, чтобы понять, насколько он компетентен. Назначение состоится после того, как кандидаты пройдут все необходимые проверки. Конкурс на замещение должности генерального директора объявлен и в КГУП «Примтеплоэнерго» - подведение итогов планируется в начале апреля.

На мой взгляд, честь руководить такими большими предприятиями нужно заслужить: необходимо понимать проблемы каждого филиала, уметь работать с людьми. Процедуру отбора новых руководителей «Примводоканала» и «Примтеплоэнерго» планируется сделать максимально прозрачной и открытой для СМИ. Кроме того, я уже пригласил к участию в ней депутатов Законодательного Собрания.

- Вам нравится жить и работать в Приморском крае?

- Я в первый раз приехал во Владивосток в начале декабря прошлого года по приглашению врио губернатора Приморского края. Как человека, который много лет жил в Санкт-Петербурге, меня сразу впечатлили яркое солнце, красивая природа и море. После первой недели пребывания в Приморье я понял, что у меня появилась дополнительная энергия, настроение другое - наверно, от обилия солнца. На Новый Год сюда прилетели мои супруга и дети, у них такое же мнение сложилось о нашем крае. Двое моих сыновей уже учатся в школе во Владивостоке, а старший сын, который семь лет учился и жил в Лондоне, всерьез думает о переезде сюда. Дочь, которая учится в Швейцарии, хочет продолжать учебу во ВГУЭС.

Недавно мы с моим коллегой, вице-губернатором Алексеем НЕМКОВЫМ четыре дня провели в командировке в Москве, и вернувшись во Владивосток и выйдя из самолета, сошлись во мнении: мы успели соскучиться по Приморью. Я убежден, что у нас замечательный край и замечательные люди, и буду работать во благо процветания и благополучия Приморского края!

ВОПРОС РЕБРОМ

- При обсуждении ситуации с КГУП «Примтеплоэнерго» в парламенте Приморья ряд депутатов не исключил банкротства предприятия. Каким видится властям края ближайшее будущее «Примтеплоэнерго»?

- Банкротства предприятия, которое занимается теплоснабжением, а в ряде территорий Приморья - еще и водоснабжением, однозначно не будет. Тем более, что в КГУП сегодня работают 9 тысяч человек. Продолжим поддерживать «Примтеплоэнерго» и дальше. Если придут концессионеры, мы будем рады и готовы к взаимовыгодному сотрудничеству, но пока рано об этом говорить.

По итогам 2017 года финансовая ситуация в КГУП «Примтеплоэнерго» пусть незначительно, но все-таки улучшилась. Снизилась кредиторская задолженность, эффективность работы КГУП выросла на 7-8 процентов. Однако на предприятиях такого масштаба быстро достичь каких-то фантастических результатов невозможно. К сожалению, пока не удалось полностью решить проблему долгов муниципальных образований перед «Примтеплоэнерго» - они составляют около 1млрд рублей. Я попросил подключиться правоохранительные органы к ситуации, когда бюджетные учреждения на местах не платят за тепло, воду и электроэнергию: краевой бюджет свои обязательства перед муниципалами выполняет полностью, но до ресурсоснабжающих организаций деньги почему-то не доходят. Мы проводим еженедельные оперативные совещания с главами территорий, понемногу решаем проблему. И, конечно, предстоит еще много работать с задолженностью самого КГУП перед поставщиками.

На фото: Вице-губернатор Гагик Захарян: «Главная цель всех планируемых преобразований - сделать так, чтобы жителям Приморского края было комфортно жить и работать в нашем крае».

Александр САЛКОВ. Фото автору.