От большого к малому

Развивать малое и среднее предпринимательство в Приморье помогают режимы СПВ и ТОР, а также институты поддержки бизнеса

В очередном Послании Федеральному Собранию Президент России Владимир ПУТИН назвал малый бизнес одним из мощных резервов для ускорения экономического роста. Глава государства поставил задачу к 2025 году приблизить долю малого предпринимательства в ВВП страны к 40%, а число работников малых предприятий увеличить с 19 до 25 млн человек.

В Приморье, где число людей, готовых заниматься бизнесом, выше, чем в среднем по стране, сформирован и постоянно совершенствуется комплекс мер, направленных на поддержку предпринимательской инициативы. И эти меры дают свой результат. Вклад малого и среднего предпринимательства в ВРП Приморского края составляет более 40%, в то время как в среднем по России - 20%. Сегодня в сфере малого и среднего предпринимательства трудится более 263 тысяч жителей края, или 26,7% населения, занятого в экономике края. По итогам 2017 года число субъектов МСП увеличилось на 2,5%.

Инвестклимат - двигатель развития

После проведенного в сентябре 2017 года во Владивостоке заседания Госсовета РФ президент Владимир Путин дал ряд поручений по улучшению инвестиционного климата в дальневосточных регионах. Уже к 2020 году все субъекты ДФО должны войти в число 30 лучших регионов в Национальном рейтинге инвестиционного климата.

- Интенсивность, динамика позитивных изменений на Дальнем Востоке должна быть действительно опережающей. Другие регионы также будут стремиться улучшить свои позиции. Это, безусловно, нужно всегда иметь в виду, - подчеркнул глава государства.

Эту же тему Владимир Путин вновь затронул в своем Послании Федеральному Собранию 1 марта, пообещав продолжить активную политику привлечения инвестиций, формирования центров социального и экономического роста на Дальнем Востоке. По словам президента, для того, чтобы экономика заработала в полную силу, нужно кардинально улучшить деловой климат, обеспечить высочайший уровень предпринимательских свобод и конкуренции, поддержать начинающих предпринимателей.

Отметим, что Приморский край является основной площадкой для реализации принятого в 2015 году федерального закона «О Свободном порте Владивосток». Документ гарантирует предоставление налоговых, таможенных и иных льгот бизнесу, действующему на территории более половины муниципальных образований Приморья. Резидентами СПВ становятся организации из самых разных сфер деятельности.





- Мы рассчитываем, что статус резидента Свободного порта, полученный в декабре 2017 года, поможет нам быстрее оформить три земельных участка, необходимых для дальнейшего развития зоопарка «Садгород». От момента принятия решения до регистрации в качестве резидента прошло два месяца, в течение которых мы подготовили проект по разведению животных. Кроме того, продолжаем строительство теплого террариума и смотрового виадука, работаем над улучшением условий содержания животных и внешнего вида вольеров, - рассказал «Золотому Рогу» директор зоопарка «Садгород» Сергей АСНОВИН.

Досье "Золотого Рога": По данным Минвостокразвития РФ, в начале марта 2018 года был зарегистрирован 500­й резидент свободного порта Владивосток. Сегодня в рамках соглашений с АО «Корпорация развития Дальнего Востока», инвесторы Свободного порта Владивосток реализуют проекты общей суммой инвестиций свыше 386,6 млрд рублей и перспективой создать почти 39 тысяч новых рабочих мест. Ожидаемый эффект реализации проектов резидентов ТОР и Свободного порта для экономики Приморья - рост ВРП края в 2,5 раза к 2025 году.

В диалоге с предпринимателями

Развитие малого и среднего бизнеса стало одной из тем состоявшейся 13 марта встречи врио губернатора Приморского края Андрея ТАРАСЕНКО с предпринимателями. Представители бизнес­сообщества поделились с главой региона своим видением перспектив развития экономики Приморья, а также обозначили проблемные вопросы, над которыми властям еще предстоит поработать. Андрей Тарасенко подчеркнул, что краевые власти готовы эти проблемы решать, приведя в пример 10­процентное снижение тарифа на электроэнергию для предпринимателей. Сегодня чувствительным для бизнеса моментом является кадастровая оценка стоимости земли, и в ходе встречи глава региона и предприниматели договорились вместе выработать четкие и понятные всем правила такой оценки.

- Важно, чтобы мы слышали друг друга, понимали и работали вместе. Край зависит от вас - ведь от того, сколько вы заплатили налогов в бюджет, зависит, сколько средств пойдет на социальные нужды. Мы вместе должны сделать так, чтобы вести бизнес в крае было комфортно, и ваши предприятия развивались. Нам важен как крупный бизнес, который заходит в регион, так средний и малый. Так, например, мы намерены сделать большую ставку в сельском хозяйстве на фермеров. Необходимо запускать свои производства, насыщать наш рынок и выходить на экспорт, - отметил Андрей Тарасенко.

Необходимо сказать, что общение с представителями местного бизнеса в Приморье носит не эпизодический, а системный характер. Глава региона регулярно встречается с предпринимательским сообществом, чтобы обсудить вопросы, связанные с улучшением инвестиционного климата. Восточный экономический форум, Ежегодная краевая конференция предпринимателей, многочисленные отраслевые совещания и выставки, работа общественных экспертных советов - все эти мероприятия позволяют властям региона постоянно получать «обратную связь» от бизнес­сообщества.

Эффективно работает аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Приморском крае - с 2014 года должность бизнес­омбудсмена занимает Марина ШЕМИЛИНА. Приморье стало первым среди регионов Дальнего Востока и одним из первых регионов России, где был создан такой институт. В задачи Уполномоченного входит защита прав и законных интересов бизнесменов, популяризация предпринимательской деятельности, содействие улучшению делового и инвестиционного климата в Приморье, а также информирование общественности о соблюдении прав и интересов предпринимателей. Также бизнес­омбудсмен наделен правом на обращение в суд в целях защиты предпринимателей и правом на внесение предложений по совершенствованию законодательства. Кроме того, с 2016 года институт Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Приморском крае формирует рейтинг предпринимательского климата в муниципалитетах, учитывая мнение бизнес­сообщества этих территорий.

Досье "Золотого Рога": На начало 2018 года в Приморском крае было зарегистрировано 101,9 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства, из которых более 54,2 тысяч - индивидуальные предприниматели. По данным департамента экономики и развития предпринимательства Приморского края, оборот малых и средних предприятий региона составляет более 950 млрд рублей, или 63,2% общего оборота всех организаций Приморья. В 2017 году Приморский край сохранил лидерские позиции среди субъектов Дальнего Востока по основным показателям развития малого бизнеса: в настоящее время на Приморье приходится 44% оборота малых предприятий ДФО.

Помогут советом и деньгами

Развитие малого и среднего предпринимательства является одной из задач государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края» на 2013­2020 годы. Через софинансирование аналогичных муниципальных программ приморские бизнесмены получили из краевого бюджета более 77,6 млн рублей - в частности, на начало предпринимательской деятельности, приобретение оборудования в лизинг, возмещение процентов по кредитам. Например, расходы только на субсидии на возмещение затрат по уплате лизинговых платежей и процентов по кредитам для МСП в 2017 году составили более 17 млн рублей.





- На мой взгляд, для предпринимателей более важна не прямая финансовая поддержка из бюджета - все­таки бизнес должен генерировать прибыль самостоятельно, а развитие институтов поддержки предпринимательства, - уверен руководитель комитета по молодежному предпринимательству ПКО общероссийской общественной организации МСП «Опора России» Евгений ШКАРУПА. - В этой связи можно отметить меры поддержки, которые предоставляет Центр развития экспорта Приморского края - он помогает приморским предпринимателям выводить их товары на внешние рынки. Востребованными являются продукты Гарантийного фонда Приморского края, значительно облегчающие приморскому бизнесу доступ к кредитным ресурсам.

По данным администрации Приморья, в 2017 году Гарантийный фонд предоставил более 180 поручительств на общую сумму свыше 1,1 млрд рублей, причем с 1 марта 2017 года Фонд выдает поручительства малым и средним предприятиям по кредитным договорам суммой до 5 млн рублей при отсутствии собственного обеспечения. В минувшем году регион занял шестое место среди 85 регионов РФ по объему предоставленных поручительств на единицу субъекта малого и среднего предпринимательства. Кроме того, в 2017 году Приморье стало лидером среди регионов по объему кредитования малого и среднего бизнеса в рамках программы Фонда развития Дальнего Востока и банков: субъекты МСП в нашем крае получили кредиты на 2,4 млрд рублей.

Консультационную поддержку осуществляют Центр поддержки МСП и Центр развития экспорта (ЦРЭ) Приморского края. Близость Приморского края к огромным, динамично развивающимся рынкам стран Азиатско­Тихоокеанского региона не может не влиять на стратегию развития как отдельных предприятий, так и целых отраслей экономики региона. Центр развития экспорта, который помогает экспортерам довести информацию о товаре до целевых групп потребителей за рубежом, организовать общение с потенциальными покупателями либо дистрибуторами. По итогам 2017 года Центр поддержал 852 субъекта малого и среднего предпринимательства. По результатам оказанных центром услуг 24 субъекта МСП Приморья заключили 50 экспортных контрактов общим объемом 48,19 млн долларов США.

МНЕНИЕ

Константин БОГДАНЕНКО, вице­губернатор Приморского края:

- Малый и средний бизнес - основа роста экономики практически во всем современном мире. Более того, это основной драйвер повышения качества жизни общества в целом. Ведь предприниматель - тот уникальный субъект, который не только сам создает новый продукт и добавленную стоимость, но и несет ответственность за все, что делает перед людьми, которые его окружают, и перед государством, в котором он живет. Наша задача - создать в Приморье такие условия ведения предпринимательской деятельности, которые дадут возможность бизнесу реализовать себя, свои проекты, создать в крае новые производства, а также привлекут в Приморье высококвалифицированные кадры со всей страны.

На верхнем фото: В Приморье, где число людей, готовых заниматься бизнесом, выше, чем в среднем по стране, сформирован и постоянно совершенствуется комплекс мер, направленных на поддержку предпринимательской инициативы. И эти меры дают свой результат.

Артем СТРОГИН.