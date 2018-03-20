Роман ТИТКОВ: Бизнес-Премия давно завоевала статус единственной справедливой непредвзятой оценки участников бизнеса Приморья!

Участников XIV Краевой Бизнес-Премии приветствует Роман ТИТКОВ, председатель Конгресса промышленников и предпринимателей «Приморье» - Отделения РСПП - Официального Партнера Премии:

- Бизнес-Премия давно завоевала уверенный статус единственной справедливой непредвзятой оценки участников бизнеса Приморского края! При активной организации редакции «Золотого Рога», участников и партнёров Премии путём всеобщего голосования, статистических и иных данных выбираются лучшие представители бизнеса в различных отраслях. И затем отбираются лучшие.

Данная Премия способствует популяризации деловой активности, традиций, внедрения интеллектуального труда, а также сохранению истории развития промышленности и предпринимательства Приморского края.

Официальный сайт Бизнес-Премии Приморского края – DV-rating.ru