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Роман ТИТКОВ: Бизнес-Премия давно завоевала статус единственной справедливой непредвзятой оценки участников бизнеса Приморья!
Участников XIV Краевой Бизнес-Премии приветствует Роман ТИТКОВ, председатель Конгресса промышленников и предпринимателей «Приморье» - Отделения РСПП - Официального Партнера Премии:
- Бизнес-Премия давно завоевала уверенный статус единственной справедливой непредвзятой оценки участников бизнеса Приморского края! При активной организации редакции «Золотого Рога», участников и партнёров Премии путём всеобщего голосования, статистических и иных данных выбираются лучшие представители бизнеса в различных отраслях. И затем отбираются лучшие.
Данная Премия способствует популяризации деловой активности, традиций, внедрения интеллектуального труда, а также сохранению истории развития промышленности и предпринимательства Приморского края.
Официальный сайт Бизнес-Премии Приморского края – DV-rating.ru
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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