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Евгений ПУШКО: Этот конкурс позволяет каждому участнику взглянуть на себя и свои достижения со стороны
Участников XIV Бизнес-Премии Приморского края приветствует Евгений ПУШКО, генеральный директор компании EKKER - Спонсора Премии:
- Наше знакомство с Бизнес-Премией началось еще в 2012 году. Тогда компания попала в ТОП-25 в номинации «Развивающийся бизнес». Мы - на тот момент совсем молодая компания - были очень рады принять участие в престижной Премии. Несомненно, для нас этот конкурс стал стимулом: подтолкнул к новым достижением.
И вот, спустя шесть лет EKKER снова принимает участие в конкурсе, но уже в качестве спонсора. Мы можем с уверенностью заявить, что Бизнес-Премия носит абсолютно публичный и открытый характер, что говорит о её объективности. Участие в таком конкурсе дает компаниям новый импульс к развитию, что неоднократно подтверждалось.
Этот конкурс позволяет каждому участнику взглянуть на себя и свои достижения со стороны. А сам конкурс содействует привлечению инвестиций в экономику Приморья и Дальнего Востока, поддерживает компании в стремлении развиваться, повышает конкурентоспособность на рынке. Ведь именно предприниматели - наиболее активные и инициативные люди страны - двигают нашу экономику вперед, берут на себя ответственность за результат.
От имени компании EKKER желаю всем участникам достижений задуманного и очередных побед в своих профессиональных направлениях.
Официальный сайт Бизнес-Премии Приморского края – DV-rating.ru
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