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Евгений ПУШКО: Этот конкурс позволяет каждому участнику взглянуть на себя и свои достижения со стороны

20 Марта 2018, 10:00 | Приморье

Участников XIV Бизнес-Премии Приморского края приветствует Евгений ПУШКО, генеральный директор компании EKKER - Спонсора Премии:

- Наше знакомство с Бизнес-Премией началось еще в 2012 году. Тогда компания попала в ТОП-25 в номинации «Развивающийся бизнес». Мы - на тот момент совсем молодая компания - были очень рады принять участие в престижной Премии. Несомненно, для нас этот конкурс стал стимулом: подтолкнул к новым достижением.

И вот, спустя шесть лет EKKER снова принимает участие в конкурсе, но уже в качестве спонсора. Мы можем с уверенностью заявить, что Бизнес-Премия носит абсолютно публичный и открытый характер, что говорит о её объективности. Участие в таком конкурсе дает компаниям новый импульс к развитию, что неоднократно подтверждалось.

Этот конкурс позволяет каждому участнику взглянуть на себя и свои достижения со стороны. А сам конкурс содействует привлечению инвестиций в экономику Приморья и Дальнего Востока, поддерживает компании в стремлении развиваться, повышает конкурентоспособность на рынке. Ведь именно предприниматели - наиболее активные и инициативные люди страны - двигают нашу экономику вперед, берут на себя ответственность за результат.

От имени компании EKKER желаю всем участникам достижений задуманного и очередных побед в своих профессиональных направлениях.

Официальный сайт Бизнес-Премии Приморского края – DV-rating.ru

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: бизнес-премия  ekker 



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