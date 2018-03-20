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Тимур ТУРЛОВ: Бизнес-Премия выступает определенным индикатором развития экономики этого столь важного для России региона
Участников XIV Бизнес-Премии Приморского края приветствует Тимур ТУРЛОВ, генеральный директор инвестиционной компании «Фридом Финанс» - Генерального спонсора Премии:
- ИК «Фридом Финанс» впервые выпала честь выступать спонсором Бизнес-Премии Приморского края, которая за свою сравнительно недолгую историю успела стать престижной и мотивирующей на новые достижения наградой для приморских предпринимателей. Кроме того, Бизнес-Премия Приморского края выступает определенным индикатором развития экономики этого столь важного для всей России региона.
Наличие этой Премии стимулирует бизнес Приморья к развитию, улучшает конкурентную среду и тем самым способствует развитию экономики края в целом. Благодаря Бизнес-Премии, созданной совместно властями Приморья и издательством «Золотой Рог», в регионе стабильно улучшается бизнес-климат и, как следствие, инвестиционная привлекательность. В этом цели Бизнес-Премии и нашей компании полностью совпадают. ИК «Фридом Финанс» активно участвует в программе развития Дальневосточного федерального округа и стремится делать как можно больше для увеличения инвестиционной привлекательности работающих в регионе бизнес-структур.
В активе ИК «Фридом Финанс» несколько размещений долговых обязательств дальневосточных компаний через разработанную нами платформу «Восход». Мы намерены и далее продвигать этот продукт среди бизнеса всего Дальнего Востока и Приморского края в частности. Хотелось бы поблагодарить организаторов Бизнес-Премии Приморского края за оказанную честь стать причастными к этому знаковому событию, за возможность участвовать в диалоге с бизнесом региона и налаживать новые связи. Участникам конкурса ИК «Фридом Финанс» желает удачи на конкурсе, а также все новых побед в своем бизнесе.
Официальный сайт Бизнес-Премии Приморского края – DV-rating.ru
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