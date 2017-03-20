www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 57.28 р. 100 JPY: 50.81 р.
EUR: 61.7 р. 10 CNY: 82.97 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Связь
Распечатать

в Приморье каждый третий клиент "Ростелекома" управляет услугами связи онлайн

20 Марта 2017, 14:23 | Приморье

В Приморском крае каждый третий клиент компании «Ростелеком» управляет услугами связи с помощью Единого личного кабинета (ЕЛК). Сервис позволяет контролировать баланс, просматривать счета и оплачивать связь онлайн, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Также с помощью ЕЛК клиенты могут:

  • подключать/отключать услуги, пакеты, опции, менять тарифные планы;
  • получать ежемесячные счета за услуги на электронную почту;
  • оплачивать счета без комиссии, в том числе подключить услугу автоплатеж;
  • оплачивать счета сторонних организаций;
  • просматривать историю платежей и начислений денежных средств;
  • накапливать и тратить баллы в бонусной программе;
  • просматривать информацию о персональных предложениях и акциях.

«Мы делаем все возможное, чтобы клиентам было комфортно пользоваться нашими сервисами. Управление услугами через ЕЛК позволяет экономить время. Преимущество сервиса в том, что он доступен круглосуточно, – отметил директор по работе с массовым сегментом Приморского филиала Антон Гриднев. – Также с его помощью можно объединить несколько лицевых счетов и управлять услугами связи родных».

Чтобы воспользоваться всеми преимуществами ЕЛК, необходимо в нем зарегистрироваться. Сделать это просто – перейти по ссылке https://lk.rt.ru или на сайте компании www.rt.ru в разделе «Личный кабинет».

Также клиентам компании доступно мобильное приложение «Мой Ростелеком». Установить его можно на устройства с программным обеспечением Android и iOS.  Сделать это просто: скачайте бесплатное приложение «Мой Ростелеком» в AppStore и Google Play, затем откройте его на вашем мобильном устройстве и зарегистрируйтесь в нем. Мобильный сервис позволяет проверить состояние счета и пополнить баланс в любом месте и в любое время, подключить «Автоплатеж».

Дополнительную информацию об оплате, подключении услуг, тарифах и действующих акциях компании «Ростелеком» можно получить по бесплатному номеру 8-800-100-0800, а также на сайте Компании www.rt.ru

Досье "Золотого Рога": Приморский филиал ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение ПАО «Ростелеком», которое действует на территории Приморского края. Филиал входит в состав макрорегионального филиала «Ростелеком - Дальний Восток», созданного в апреле 2011 года на базе ОАО «Дальсвязь» после присоединения этой компании к ОАО «Ростелеком» и объединившего 7 региональных филиалов – Амурский, Камчатский, Магаданский, Приморский, Сахалинский, Хабаровский и филиал «Сахателеком». ПАО «Ростелеком» (www.rostelecom.ru) – одна из крупнейших в России и Европе телекоммуникационных компаний национального масштаба, присутствующая во всех сегментах рынка услуг связи и охватывающая миллионы домохозяйств в России.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: Ростелеком 



Новости тематики




Новости раздела






Loading...


Loading...


Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru