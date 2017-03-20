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в Приморье каждый третий клиент "Ростелекома" управляет услугами связи онлайн
В Приморском крае каждый третий клиент компании «Ростелеком» управляет услугами связи с помощью Единого личного кабинета (ЕЛК). Сервис позволяет контролировать баланс, просматривать счета и оплачивать связь онлайн, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
Также с помощью ЕЛК клиенты могут:
- подключать/отключать услуги, пакеты, опции, менять тарифные планы;
- получать ежемесячные счета за услуги на электронную почту;
- оплачивать счета без комиссии, в том числе подключить услугу автоплатеж;
- оплачивать счета сторонних организаций;
- просматривать историю платежей и начислений денежных средств;
- накапливать и тратить баллы в бонусной программе;
- просматривать информацию о персональных предложениях и акциях.
«Мы делаем все возможное, чтобы клиентам было комфортно пользоваться нашими сервисами. Управление услугами через ЕЛК позволяет экономить время. Преимущество сервиса в том, что он доступен круглосуточно, – отметил директор по работе с массовым сегментом Приморского филиала Антон Гриднев. – Также с его помощью можно объединить несколько лицевых счетов и управлять услугами связи родных».
Чтобы воспользоваться всеми преимуществами ЕЛК, необходимо в нем зарегистрироваться. Сделать это просто – перейти по ссылке https://lk.rt.ru или на сайте компании www.rt.ru в разделе «Личный кабинет».
Также клиентам компании доступно мобильное приложение «Мой Ростелеком». Установить его можно на устройства с программным обеспечением Android и iOS. Сделать это просто: скачайте бесплатное приложение «Мой Ростелеком» в AppStore и Google Play, затем откройте его на вашем мобильном устройстве и зарегистрируйтесь в нем. Мобильный сервис позволяет проверить состояние счета и пополнить баланс в любом месте и в любое время, подключить «Автоплатеж».
Дополнительную информацию об оплате, подключении услуг, тарифах и действующих акциях компании «Ростелеком» можно получить по бесплатному номеру 8-800-100-0800, а также на сайте Компании www.rt.ru
Досье "Золотого Рога": Приморский филиал ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение ПАО «Ростелеком», которое действует на территории Приморского края. Филиал входит в состав макрорегионального филиала «Ростелеком - Дальний Восток», созданного в апреле 2011 года на базе ОАО «Дальсвязь» после присоединения этой компании к ОАО «Ростелеком» и объединившего 7 региональных филиалов – Амурский, Камчатский, Магаданский, Приморский, Сахалинский, Хабаровский и филиал «Сахателеком». ПАО «Ростелеком» (www.rostelecom.ru) – одна из крупнейших в России и Европе телекоммуникационных компаний национального масштаба, присутствующая во всех сегментах рынка услуг связи и охватывающая миллионы домохозяйств в России.
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