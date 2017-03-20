В Приморье оштрафовали ломбард

Из-за нарушений законодательства страны юрлицо заплатит 50 тыс. рублей, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе Прокуратуры Приморского края.

Прокуратура города Дальнегорска провела проверку исполнения ломбардами, расположенными на территории городского округа, законодательства о ломбардах.

Во время проверки прокуратурой было установлено, что в нарушение требований Федерального закона от № 196-ФЗ «О ломбардах» в залоговых билетах, выдаваемых заемщику ООО «Ломбард-Зодиак», отсутствует информация о наименовании и месте нахождения ломбарда.

По результатам проверки директору ООО «Ломбард-Зодиак» внесено представление об устранении выявленных нарушений, которое рассмотрено и удовлетворено.

В отношении указанного юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 15.26.2 КоАП РФ, нарушение ломбардом законодательства Российской Федерации о ломбардах.

Иван КРЫШАН.