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В Приморье оштрафовали ломбард
Из-за нарушений законодательства страны юрлицо заплатит 50 тыс. рублей, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе Прокуратуры Приморского края.
Прокуратура города Дальнегорска провела проверку исполнения ломбардами, расположенными на территории городского округа, законодательства о ломбардах.
Во время проверки прокуратурой было установлено, что в нарушение требований Федерального закона от № 196-ФЗ «О ломбардах» в залоговых билетах, выдаваемых заемщику ООО «Ломбард-Зодиак», отсутствует информация о наименовании и месте нахождения ломбарда.
По результатам проверки директору ООО «Ломбард-Зодиак» внесено представление об устранении выявленных нарушений, которое рассмотрено и удовлетворено.
В отношении указанного юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 15.26.2 КоАП РФ, нарушение ломбардом законодательства Российской Федерации о ломбардах.
Иван КРЫШАН.
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