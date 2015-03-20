В кризис главное необходимо сохранить костяк персонала - эксперты

Тема кризиса сейчас наиболее обсуждаемая в бизнес-кругах. И хотя подобная ситуация в нашей экономике случается не впервые и определенные антикризисные меры всем хорошо известны, предпринимателям приходится нелегко: для того чтобы выжить, необходимо оптимизировать основные бизнес-процессы.

О том, какие шаги должны быть первоочередными в настоящий кризис, в интервью «Золотому Рогу» рассказал бизнес-тренер Александр МАКАРОВ.

- Александр как вы оцениваете сегодняшний кризис и похож ли он на предыдущие?

- Наш кризис лишь опосредованно связан с украинскими событиями. Размер нашей экономики – порядка 3% от мировой. Нас штормит в связи с глобальной паузой: исчерпаны все драйверы роста мировой экономики последних пятнадцати лет. Глобальным игрокам не на чем зарабатывать сверхприбыли. Все чаще горизонтом, за которым последует рост мировой экономики, называют 2018 год. То есть кризис типа 1998 или 2008 годов «сильное падение, а затем быстрый восстановительный рост» в это раз не повторится. Кризис «взрослый», затяжной. Выплывать будем долго и строго из расчета на собственные силы.

- Многие компании сегодня задумались над оптимизацией численности персонала. На ваш взгляд, нужно ли в кризис сокращать людей?

- Коллектив – это самый трудновоспроизводимый актив. Поэтому я бы советовал руководителям в первую очередь сохранить костяк людей. Вы можете сокращать площади, переходить на работу по предоплате, но только люди позволят компании выйти на новый виток роста.

- По вашему мнению, как в нынешних условиях сохранить устойчивость компании?

- Стратегия развития вашей компании должна содержать идею работы в нескольких национальных экономиках. Это не мода, это жесткая необходимость. События декабря 2014 года должны научить нас мыслить глобально. И в этом плане у предпринимателей Дальнего Востока есть существенное преимущество перед коллегами из Центральной России или с Урала. У вас рядом мощные экономики Китая, Японии, Кореи. Еще раз повторю: Россия занимает 3% мирового ВВП, в мире найдется тысяча компаний, которым понадобятся ваши услуги и ваши товары.

- Каким образом выйти на международный рынок?

- Самый перспективный канал выхода в мировой бизнес - торговля через Интернет. Этот сегмент растет опережающими темпами. Изучайте его. Не создавайте свои уникальные магазины, пользуйтесь услугами мировых лидеров интернет-торговли. Мы нация с сильной творческой жилкой. Но для быстрого выпрыгивания из кризиса нам необходимо активно копировать решения из Кении, Австралии, Италии, Китая – отовсюду, где вы побывали и нашли что-то ценное. Покупайте франшизы, перенимайте технологический опыт и делайте свой бренд. Вкладываться в разработку можно только в тех сферах, где мы мировые лидеры. В остальных - гуглите англоязычный сегмент, и почти наверняка вы увидите, что ваша сырая идея уже реализована. Покупайте! Время стоит дороже денег.

- Какое бы вы предложили решение для того, чтобы компаниям сохранить деньги в нынешних условиях?

- «Зеленый нал». Еще в 2000 году я услышал про это простое правило фондирования прибыли. Суть такова: резервный фонд прибыли предприятия равен расходам на 2-3 месяца работы при нулевой выручке (это идеал). Прибыль кэшируется ежемесячно и переводится на депозиты в тех валютах или ценных бумагах, которые для вас являются самыми ликвидными. Реинвестируется прибыль в бизнес только после адекватного бизнес-плана на какой-то конкретный проект. Нет плана – нет финансирования. Это решение помогает сохранить много денег именно в «нетучные» времена.

- Как в сегодняшних условиях планировать будущее компании?

- Принимая решения сейчас, руководствуйтесь идеей «а как я буду из кризиса выходить?». Наши решения должны определяться не прошлым или настоящим, а будущим. И тогда светлый образ вашей компании образца 2018 года подскажет многое в текущих шагах.

Елена АРДАЛЬЯНОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.