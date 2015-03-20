Компания из КЧР может подвинуть структуру "Суммы" на строительстве электросетей для Совгаванской ТЭЦ

ООО «Эльбрусская горно-строительная компания» (Карачаево-Черкесская Республика) претендует на генподряд строительства второго этапа проекта обеспечения электрической мощности ТЭЦ в г. Советская Гавань. Начать строительство планируется в марте 2015 года, завершение намечено на апрель 2016 года, сообщает деловая газета "Золотой Рог".

Как сообщается в материалах ОАО «РАО ЭС Востока» (входит в группу «РусГидро») на сайте госзакупок, «Эльбрусская ГСК» предложила наименьшую цену по контракту по итогам проведенной переторжки со вторым участником тендера ОАО «ГлобалЭлектроСервис» (Москва, входит в группу «Сумма» Зиявудина МАГОМЕДОВА).

Первоначально «Эльбрусская ГСК» предложила выполнить работы за 1 млрд 560,228 млн рублей при начальной цене контракта 1 млрд 677,025 млн рублей, «ГлобалЭлектроСервис» предложил цену в 1 млрд 643,484 млн рублей. По итогам переторжки оба участника снизили цену: «Эльбрусская ГСК» - до 1 млрд 450,8 млн рублей, «ГлобалЭлектроСервис» - до 1 млрд 490,875 млн рублей.

Контракт с победителем конкурса еще не подписан.

Как уже сообщал «Золотой Рог», во второй этап проекта входит строительство двух ЛЭП напряжением 110 кВ и двух подстанций 10/35/110 кВ, которые свяжут новую ТЭЦ с потребителями энергии.

Проект схемы выдачи электрической мощности ТЭЦ, разработанный иркутским филиалом ЗАО «Сибирский ЭНТЦ», предусматривает строительство линии электропередачи 110 кВ протяженностью 37 км до поселка Ванино и линии 110 кВ протяженностью 14,2 км до поселка Окоча. Также будут построены две распределительные подстанции напряжением 10/35/110 кВ - в районе бухты Эгге и в районе поселка Окоча.

Проектирование и строительство электрических сетей финансируется за счет средств инвестиционной программы ОАО «РАО ЭС Востока».

В настоящее время ведутся строительные работы в рамках первого этапа схемы выдачи электрической мощности.

«РАО ЭС Востока» уже получило положительное заключение госэкспертизы по проекту схемы выдачи тепловой мощности. Начать строительство тепломагистрали планируется во втором квартале 2015 года по завершении выбора генподрядчика для выполнения этих работ.

ЗАО «ТЭЦ в г. Советская Гавань» (дочерняя структура «РусГидро», заказчик-застройщик одноименного объекта, находится в доверительном управлении ОАО «РАО ЭС Востока») в конце 2014 года приступило к возведению главного корпуса электростанции.

Досье "Золотого Рога": ТЭЦ в Советской Гавани - один из четырех приоритетных инвестпроектов «РусГидро», осуществляемых совместно с холдингом «РАО ЭС Востока». Установленная электрическая мощность первой очереди станции составит 120 МВт, тепловая - 200 Гкал/ч. В дальнейшем возможно увеличение электрической мощности до 360 МВт. В качестве топлива предполагается использовать каменный уголь марки «Г». Новые мощности смогут заместить технически устаревшее оборудование Майской ГРЭС, обеспечив электроэнергией и теплом потребителей промышленного и жилого сектора г. Советская Гавань и близлежащих населенных пунктов. Кроме того, строительство ТЭЦ ведется с учетом потребностей в электроэнергии со стороны Байкало-Амурской магистрали.

Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.