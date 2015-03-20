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Константин Воробьев: Спасибо Издательской компании "Золотой Рог" за ежегодный бизнес-праздник
Участников XI Бизнес-Премии Приморского края приветствует Константин ВОРОБЬЕВ, директор инжиринговой компании ООО «Акцент» - генеральный спонсор Премии:
- Почетная привилегия спонсора нашего мероприятия – приветственное слово к его участникам - вызвало на этот раз у меня некоторое затруднение и замешательство. Все, что я хотел бы сказать, ранее уже было высказано. Четвертый год наша компания поддерживает эту бизнес-инициативу.
Думал порассуждать о том, что прошедший год был тяжелым для всех, и спасибо вам за то, что просто смогли сохранить позитивную динамику и положительные показатели собственного бизнеса… Так в этом и состоит смысл предпринимательства – идти вперед несмотря ни на что!
Думал отметить тот факт, что вы даете такие необходимые для края рабочие места… И действительно, спасибо! Но часто именно социальная позиция лидеров не позволяет самому бизнесу показывать желаемую отдачу на капитал и занимать высокие строчки в рейтингах! А потому вместе с вами надеюсь, что ваши настоящие успехи еще впереди.
Думал поблагодарить руководителей бизнеса за то, что вы закладываете будущую основу процветания края. Так и это не ново! Так было, и так есть! В этом и заключается роль лидеров!
И я решил высказать слова благодарности непосредственным организаторам нашей Бизнес-Премии, которые, несмотря ни на что, ни на какие неурядицы и катаклизмы, проводят наше мероприятие на высшем уровне, приковывая все больший интерес общественности как к нему самому, так и к номинированным в конкурсе компаниям.
Спасибо Издательской компании «Золотой Рог», что находите силы и задор для общественной деятельности, для всех тех, кто как участники и спонсоры работает вместе с вами на этот ежегодный бизнес-праздник. Праздник, на котором не зазорно еще раз повторить прописные истины о том, что надо быть выше, быстрее, сильнее. Поблагодарить всех участников за то, что остаются стабильными, рентабельными, растущими, социально ответственными. И пожелать каждому из вас, дорогие участники, победы не только в своей, но и других номинациях. И эти слова уже не кажутся мне банальными!
Досье "Золотого Рога": Группа компаний «Акцент» - лидер внедрения комплексных решений в области построения инженерной инфраструктуры и информационных систем для крупнейших государственных и коммерческих структур в Приморском крае. ГК «Акцент» является партнером APC by Schneider Electric, Cisco Systems, Microsoft, IBM, Hewlett Packard, Xerox, Panasonic и многих других ИТ-компаний с мировым именем.
Бизнес-Премия Приморского края проводится Издательской компанией "Золотой Рог" при поддержке администрации Приморского края. Все подробности читайте на сайте премии DV-rating.ru.
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