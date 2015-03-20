Началось голосование в полуфинале Бизнес-Премии Приморского края

17 марта на сайте Бизнес-Премии началось открытое голосование жителей Приморского края в полуфинале по четырем номинациям конкурса: «Компания года», «Менеджер года», «Развивающийся бизнес» и «Социально ответственный бизнес».

Елена БАРКОВА, генеральный директор ОАО «Издательская компания «Золотой Рог», исполнительный директор Оргкомитета XI Бизнес-Премии:

- Ежегодная Бизнес-Премия Приморского края, организаторами которой вот уже 11 лет являются Администрация Приморского края и Издательская компания «Золотой Рог», стартовала в начале марта. Сегодня, 17 марта, началось голосование в полуфинале четырех номинаций конкурса: «Компания года», «Менеджер года», «Развивающийся бизнес» и «Социально ответственный бизнес».

В этом году в состав Оргкомитета XI Бизнес-Премии входят руководитель Приморскстата В.Ф. Шаповалов, директор департамента по экономике Приморского края Д.В. Царев, редактор ИК «Золотой Рог» Т.В. Сушенцова. Экспертный совет бессменно возглавляет А.И. Костенко, сегодня он – председатель комитета по экономике и собственности Законодательного Собрания Приморского края.

Бизнес-Премия традиционно проводится в два тура голосования. Первый тур голосования продлится до 31 марта. Из ТОП-25 компаний и менеджеров в четырех номинациях эксперты выберут по четыре финалиста. В апреле пройдет второй тур голосования. Но свой голос в определении победителей могут сказать трудовые коллективы и жители края. Опубликованные 17 марта в газете «Золотой Рог» и на официальном сайте Премии www.DV-RATING.ru бюллетени ТОП-25 доступны для широкого голосования.

Отвечая на наиболее часто задаваемый вопрос, повторюсь: списки номинантов ТОП-25 сформированы по финансово-экономическим показателям 2014 года и демонстрируют новые тренды в экономическом развитии региона, реально подтверждая, что кризис дает новые шансы производителям. Так, во всех номинациях в этом году широко представлены аграрные хозяйства и стивидорно-логистические компании. Как всегда, в номинации «Развивающийся бизнес» дебютируют новые имена, которые открывают инновационные ниши бизнеса.

Конкурс стал своеобразной летописью успехов и общественного признания достижений приморского бизнеса последнего десятилетия.

Многие из компаний, получив признание среди коллег и земляков, шагнули далеко за пределы Приморского края и сегодня стали субъектами федерального и международного рынка. Среди победителей в разные годы были «НТК», «ДВМП», «Дальсвязь», «Владхлеб», «Михайловский бройлер», «ТМК», ХК «Зеленые листья», «Технохолдинг «Сумотори», «Соллерс-ДВ» и ААК «Прогресс». Победители и лауреаты конкурса стали своеобразным экономическим хребтом приморской экономики для ее подъема и социальной стабильности Приморья.

Не случайно, родившись как общественная инициатива приморского бизнеса, конкурс получил широкую поддержку в деловой среде региона. Вот уже третий год его поддерживают крупнейший банк региона – Приморское отделение Сбербанка России и Клуб крупнейших налогоплательщиков Приморья. Уже четвертый год генеральным спонсором выступает Инжиниринговая компания «Акцент» и спонсором Региональное объединение строителей Приморского края. Это лишь еще раз подтверждает: приморскому бизнесу необходимы прозрачный рынок, цивилизованная корпоративная среда.

Бизнес-Премия Приморского края проводится Издательской компанией "Золотой Рог" при поддержке администрации Приморского края. Все подробности читайте на сайте премии DV-rating.ru.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.