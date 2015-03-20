В Приморье на рынке бункеровочных услуг зреет скандал

В Приморском крае рынок бункеровочных услуг, оперирующий десятками миллионов долларов, и зачастую балансирующий на грани экологической катастрофы, может получить еще одну «бомбу» замедленного действия, сообщает деловая газета "Золотой Рог".

На этот раз в порту Восточном, где, по данным газеты «Золотой Рог», в ближайшее время появится новый бункеровочный оператор. Претензии к новому проекту уже предъявили как стивидоры, работающие в Восточном, так и экологи. Свое мнение пока еще не высказал губернатор Приморья, ранее выступивший за запрет бункеровки в открытом море.

Проект изменений в Обязательные постановления по порту Восточному без особой помпы прошел публичное обсуждение с 21 января по 5 февраля 2015 года, сообщает деловая газета "Золотой Рог".

Досье "Золотого Рога": Бункеровкой называют заправку судна топливом и моторными маслами. Бункеровка может осуществляться у причала, на рейде, на ходу или в дрейфе на реке, в озере, в море или в океане. Крупнейшими игроками рынка бункеровочных услуг в Приморье являются «Газпром», «Роснефть», «НК Альянс» и группа компаний «Транзит ДВ». Крупнейший нефтеналивной терминал в регионе находится в Находке и принадлежит «Роснефти».

Как указано в пояснительной записке, проект приказа отображает изменения в особенностях морского порта Восточного. В проекте приказа приведены сведения об организации и обустройстве рейдового перегрузочного комплекса (РПК) «Восточный-2». Необходимость организации РПК объясняется сменой поколений транспортных средств, работающих в бассейне и по техническим характеристикам не имеющих возможности подхода и швартовки к причальным сооружениям морского порта.

В тексте документа говорится:

«1. Пункт 58 изложить в следующей редакции:

«58. Стоянка судов в морском порту осуществляется на якорных стоянках № 5, 6, 7, 8, 9, 211, якорных местах и в районе, ограниченном прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами (далее - район Восточный-2):

№ 1 42°43,72’ северной широты и 132°58,74’ восточной долготы;

№ 2 42°43,98’ северной широты и 132°58,39’ восточной долготы;

№ 3 42°44,08’ северной широты и 132°58,50’ восточной долготы;

№ 4 42°43,81’ северной широты и 132°58,86’ восточной долготы.

Район Восточный-2 предназначен для стоянки судов, осуществляющих операции по перегрузке грузов с судна на судно в соответствии с Правилами оказания услуг по организации перегрузки грузов с судна на судно, утвержденными Приказом Минтранса России от 29 апреля 2009 г. № 68 (зарегистрирован Минюстом России 29 июня 2009 г., регистрационный № 14146). Швартовка судна к судну в районе Восточный-2 осуществляется с помощью буксиров с обязательной лоцманской проводкой».

2. Пункт 104 изложить в следующей редакции:

«104. Морской порт принимает суда длиной до 300 метров и осадкой до 17 метров, за исключением района Восточный-2. В районе Восточный-2 осуществляется перегрузка грузов с судна на судно судов длиной до 400 метров и осадкой до 17 метров».

Район Восточный-2 предназначен для стоянки судов, осуществляющих операции по перегрузке грузов с судна на судно в соответствии с Правилами оказания услуг по организации перегрузки грузов с судна на судно, утвержденными Приказом Минтранса России от 29 апреля 2009 года № 68».

Эксперты отмечают, что данный район находится в непосредственной близости от фарватеров, используемых для следования судов в порт Козьмино и порт Восточный. Ежедневно на рейде стоят десятки судов. Когда рейд переполняется, суда, идущие на грузовые работы в порт Восточный, вынуждены ждать своей очереди на рейдах соседних портов. Таким образом, путь к причалу может занять несколько часов. Снижается скорость смены судов, подаваемых под погрузку.

«Близость крупнотоннажного флота, производящего грузовые операции и лишенного возможности маневрировать, может существенно осложнить навигацию и оказать негативное влияние на безопасность мореплавания. Район Восточный-2 находится в месте, где круглогодично наблюдаются волнения, а в зимний период частые штормовые ветра, достигающие скорости 35 м/с», - говорит представитель одной из местных судоходных компаний.

Совокупность вышеперечисленных факторов может привести к возникновению аварийных ситуаций и ограничению движения судов, что соответствующим образом негативно отразится на грузообороте стивидоров, действующих на территории порта.

Мало того, перегрузка с судна на судно в данном случае предполагает бункеровочные работы, которые на открытой акватории также несут определенную опасность для экологии.

Во второй половине 2014 года в Приморье были зафиксированы три разлива нефти и ее продуктов. Губернатор края тогда отреагировал на ситуацию достаточно жестко. «Нам нужно сделать выводы и принять жесткие меры. Я уже направил письмо министру транспорта России с предложением запретить бункеровку в открытом море. При бункеровках в порту, конечно, проще обеспечить экологическую безопасность: есть бондовые заграждения, за этим смотрит капитан порта. В море это сделать намного сложнее», - подчеркнул Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ.

Отметим, что на совещании у вице-премьера РФ Аркадия ДВОРКОВИЧА уже поднималась тема введения акцизов на судовое топливо с тем, чтобы недобросовестные владельцы АЗС прекратили его продажу под видом дизельного топлива.

В «Газпром нефти» отмечают, что компания поддерживает инициативу введения акцизов на судовое маловязкое топливо. По его словам, судовое топливо, в настоящее время не облагающееся акцизами, некоторые недобросовестные владельцы АЗС продают под видом дизельного топлива.

«Введение акцизов позволит уйти от участившихся в последнее время случаев фальсификации дизеля. Под видом дизтоплива на АЗС недобросовестных продавцов реализуется судовое топливо, качество и экологические характеристики которого не соответствуют действующим в России нормам для автомобильного топлива», - отмечает представитель «Газпром нефти».

Для сохранения баланса спроса и предложения на бункерном рынке предлагается установить налоговые вычеты на судовое топливо, используемое для бункеровки. Но это все в проекте, а пока рынок бункеровки торопится снимать сливки.

Например, ОАО «Владивостокский морской торговый порт» (ВМТП, входит в контролируемую «Суммой» транспортную группу FESCO) направляет около $20 млн на реализацию проекта реконструкции бункеровочной нефтебазы в порту.

Стивидор в прошлом году консолидировал на своем балансе 100% уставного капитала ООО «Нефтеперевалочное предприятие «Владпортбункер» (оператор бункеровочной базы в порту). До этого владельцем 51% долей ООО НП «Владпортбункер» выступало ООО «Техно-Актив» (Владивосток), 98,86% уставного капитала которого принадлежит ВМТП, еще 1,14% - ЗАО «Транском» (Владивосток).

Производственные мощности нефтебазы позволяли обрабатывать до 460 тыс. тонн нефтепродуктов в год. Проведение реконструкции позволит увеличить эти показатели до уровня 950 тыс. тонн в год.

Проект, реализация которого завершится в конце 2015 года, предполагает модернизацию и обновление технологического оборудования, систем пожаротушения, строительство новых очистных сооружений, благоустройство территории, сообщает деловая газета "Золотой Рог".

В 2015 году вступают в действие положения Marpol Annex VI касательно содержания серы в мазуте, используемом для бункера. Это означает, что суда, следующие из стран Юго-Восточной Азии в США, должны будут использовать мазут с содержанием серы не более 1%. Таким образом, российский мазут с максимально допустимым содержанием серы 3,0 автоматически становится неприемлемым для бункера в портах Сингапура, США и Японии. Ждем новых cудов на рейдах Приморья?

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.