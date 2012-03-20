Андрей БОРНЯКОВ: Своими делами поддержим престиж

Андрей БОРНЯКОВ, генеральный директор архитектурно-строительной компании «Град М», генеральный спонсор VIII Краевой Бизнес-Премии:

- Я рад приветствовать участников VIII Краевой Бизнес-Премии! Проведение этого конкурса является свидетельством того, как важны для развития Приморья, его стратегии выдвигаемые бизнес-сообществом социальные и экономические инициативы. Бизнес-Премия стала традиционной, на мой взгляд, потому, что предприниматели получают возможность напрямую вести диалог с властью. Уверен, что проведение конкурса будет способствовать возрождению духовных и нравственных ценностей российского бизнеса, процветанию предприятий, что показывает реальную оценку обществом их вклада в экономику Приморья, повышает социальный статус компаний, активизирует их жизненную позицию.

Благодаря проекту саммита АТЭС, мы живем во времена громадных перемен и больших новостей, динамичного развития экономики и инфраструктуры. С каждым годом мы обретаем все большую уверенность в завтрашнем дне. Теперь мы видим, что не только наши усилия направлены на то, чтобы регион завоевывал лидерские позиции в регионе и во всероссийском масштабе. Но, главное - чтобы жизнь каждого человека стала комфортнее и благополучнее. И это возможно, поскольку наш край обладает высочайшим потенциалом – природным, промышленным, инновационным, кадровым. У нас есть все условия для динамичного развития различных областей нашей жизни, улучшения качества жизни всех слоев населения. И именно в слаженном движении всех нас – залог дальнейшего развития, процветания и благополучия! Своими делами мы должны поддерживать престиж бизнеса и предпринимателей.

Не могу не поблагодарить инициаторов создания Бизнес-Премии - Издательскую компанию «Золотой Рог» и администрацию Приморского края. Каждый такой реализованный проект – это реальное дело, направленное на улучшение жизни в регионе, которое может принести ощутимые результаты.

Большинство участников конкурса – это состоявшиеся люди. Они четко знают, чего они хотят от жизни: процветания в бизнесе, уверенности в завтрашнем дне, взаимопонимания в семье, гармонии в душе. И у нас трудный выбор. Но я желаю всем участникам конкурса и членам Экспертного совета плодотворной работы, интересного общения и успехов в деле служения обществу!

Напоминаем, принять участие в голосование может каждый приморец на сайте Бизнес-Премии www.DV-RATING.ru. Голосование продлится до 28 марта.