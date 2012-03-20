Приморье презентовало инвестиционные возможности

ОАО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона» (100% «дочка» Внешэкономбанка, ВЭБ), призванное содействовать реализации крупных инвестпроектов в регионе, начало знакомиться инвестиционными возможностями территорий. Одним из первых представители Фонда и Высшей школы экономики посетили Приморье и сразу же отметили высокий потенциал края.

По словам генерального директора ОАО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона» Геннадия АЛЕКСЕЕВА, в настоящее время компания рассматривает 43 наиболее подготовленных и перспективных проекта в Приморье. На прошлой неделе 18 из них стали предметом обсуждения на региональном совещании по рассмотрению приоритетных инвестпроектов Приморского края, планируемых к реализации с участием Фонда.

«Я с удовлетворением хочу отметить, что в Приморье очень много интересных инициатив и инвестиционных предложений. Это свидетельствует о хорошем деловом климате на территории», - отметил глава Фонда на встрече с губернатором Приморья Владимиром МИКЛУШЕВСКИМ.

Досье "ЗР"

ОАО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона» зарегистрирован в Хабаровске 3 ноября 2011 года. Общий объем кредитов ВЭБа в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) и Байкальском регионе в рамках проектов фонда к 2015 году может составить 70 млрд рублей при общей стоимости проектов 350 млрд рублей. Фонд развития намерен активно взаимодействовать с Российским фондом прямых инвестиций.

«Наша главная задача - продвижение инвестиционных проектов во всех сферах экономической деятельности региона, - говорит Геннадий Алексеев. - Фонд будет заниматься экспертизой проектов, концепций, бизнес-идей на предмет определения степени готовности и возможности финансирования ВЭБом, доведением их до международного уровня, а также привлечением частных инвесторов на условиях ГЧП - государственно-частного партнерства. Фонд может даже участвовать в уставных капиталах создаваемых АО в качестве сигнального эффекта заинтересованности государства в реализации проекта. Он будет координировать перечень региональных проектов для привлечения финансирования, консультировать субъекты Федерации, входящие в зону ответственности. Фонд готов работать со всеми инвесторами не только в тех проектах, которые мы будем предлагать, но и в тех, которые сами инвесторы будут нам предлагать».

Имеются в виду как крупные коммерческие (производственные), так и инфраструктурные проекты, которые повлекут за собой увеличение бюджетных поступлений, поскольку ВЭБ не просто финансирует, как это делается по линии государственных программ, а кредитует на возвратной основе, хотя и льготной, и долгосрочной.

«Есть четкие и внятные условия, при которых «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона» готов применять те или иные финансовые инструменты по содействию в реализации новых проектов. Они обозначены в виде особых условий Внешэкономбанка и приняты его наблюдательным советом летом прошлого года. В соответствии с этими критериями, так скажем, оценки эффективности, и будет приниматься решение об участии в том или ином проекте», - поясняет Алексеев.

ВЭБу предоставлена возможность финансировать до 20% стоимости инвестпроекта с участием созданного фонда в форме субординированных кредитов. При этом инициатор инвестпроекта должен участвовать в финансировании в неменьшем объеме.

Данный механизм банка направлен, в первую очередь, на привлечение внебюджетных инвестиций в строительство инфраструктурных объектов в составе крупных проектов комплексного социально-экономического развития территории. При этом инвестиции ВЭБ будут окупаться за счет экономического роста, возникающего в результате использования новых инфраструктурных объектов.

По словам Алексеева, Фонд намерен к началу июля завершить работу по отбору первых проектов и представить свои предложения, в том числе и для федеральных органов власти, которые к этому моменту должны сформировать проект новой федерально-целевой программы развития Дальнего Востока.

«В Приморье мы увидели очень интересный подход. Нам очень понравилась глубина проработанности проектов. Это очень важно. Мы также видим интерес со стороны властей. Теперь нам (Фонду) и администрации Приморского края надо совместными усилиями активнее продвигать все эти наработки. Усилить работу с потенциальными инвесторами, которые потенциально готовы войти в финансирование как участники», - отмечает глава Фонда.

Первый зам. гендиректора ОАО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона» Евгений ЕЛИСЕЕВА отметил, что по сравнению с другими субъектами, Приморье представляет сразу два проекта в горнодобывающей отрасли, ориентированные на переработку, - строительство производства полимерных композиционных материалов на основе базальтосодержащих пород (Арсеньев) и завода по комплексной переработке перлита месторождений Чащеватое и Богопольское в Кавалеровском районе.

«Дальний Восток переполнен горнодобывающими проектами и испытывает явный недостаток в переработке, то есть более высоких переделах. Отрадно, что Приморье ориентируется на второе направление», - говорит Евгений Елисеев.

По словам главы Фонда, очень важно, что сегодня в Приморье присутствует целый ряд проектов в развитии туристического бизнеса. Речь идет прежде всего о туристско-рекреационном комплексе «Уникальное Приморье», спортивно-техническом комплексе «Приморское кольцо», а также о проекте по редевелопменту территории 178-го завода и «Дальзавода» во Владивостоке (создание культурно-развлекательного комплекса в историческом центре краевой столицы).

Среди других представленных проектов следует отметить строительство инженерного центра на острове Русский, производство светильников на базе светодиодов (ОАО «Дальприбор»), строительство комплекса по производству кормов, производству и переработке молока в Ханкайском районе (холдинг «Зеленые Листья»).

«Мы исходим из того, что приоритетными должны быть комплексные проекты, которые влияют на развитие территории. То есть это не только завод или другая производственная площадка, но и вся соответствующая инфраструктура с возможностью подвоза-отвоза сырья и продукции, туриста или посетителя. В том числе и не должен быть забыт и социальный аспект. Такие проекты будут в приоритете», - отмечает директор института региональных исследований и городского планирования Высшей школы экономики Александр ЭПШТЕЙН.

В ходе совещания во Владивостоке рассматривались не только проекты, но и вопросы подготовки кадров. «Все эти инвестпроекты требуют очень серьезной подготовки профессиональных кадров. Я могу отметить, что и авторы проектов, и администрация Приморья понимают, что кроме финансовых ресурсов и бизнес-идей не менее важно своевременно, и я бы сказал, опережающими темпами готовить профессионалов, которые должны работать на новых предприятиях», - считает Геннадий Алексеев.

«У нас абсолютно открытая структура. Мы готовы получать информацию как от инвесторов, желающих работать с Фондом, так и от субъектов. Для нас важно, чтобы в любом проекте, который собирается финансировать Фонд, обязательно участвовал орган местной власти и инвестор. С одним органом власти работать не интересно, такие проекты не получаются. И с одним инвестором, когда у него нет поддержки на месте, тоже все непросто. А вот когда собираются вместе представители власти и базовые инвесторы в лице Внешэкономбанка и его систем, тогда, скорее всего, что-то получится», - подытожил Евгений Елисеев.

Юрий РОГОВ, «Золотой Рог».