Монгольский уголь идет через Находку

Монгольская компания Energy Resources LLC (оператор крупнейшего в мире месторождения коксующегося угля Таван-Толгой) подтвердила намерение поставлять в «Евраз Находкинский морской торговый порт» («Евраз НМТП», крупнейшая стивидорная компания в порту Находка, входит в «Группу Евраз») от 20 до 70 тыс. тонн угля ежемесячно с дальнейшим наращиванием объемов.

В сообщении департамента по связям со СМИ Регионального центра корпоративных отношений «Сибирь» «Группы Евраз» отмечается, что ЕВРАЗ стал основным партнером Energy Resources LLC по перевалке угля на экспорт, организовав в партнерстве с РЖД логистическую цепочку доставки угля железной дорогой из Монголии в Россию и далее морским путем в страны Юго-восточной Азии.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА, «Золотой Рог».