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Приморцев будет греть свой уголь
Перед краевым теплоснабжающим предприятием «Примтеплоэнерго» остро встал вопрос высоких цен на сырье от угледобывающих компаний. В этой связи врио губернатора Приморского края Андрей ТАРАСЕНКО дал поручение руководству компании изыскать резервы по добыче угля на территории региона. Об этом рассказал генеральный директор «Примтеплоэнерго» Федор ЯРОШЕВИЧ, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
Для работы собственных котельных компания использует 80% местного угля, приобретаемые у поставщиков, а также 20% завозного топлива. В силу высоких цен на уголь, компания планирует добычу сырья как в уже существующих угольных разрезах, так и в новых.
Федор Ярошевич рассказал, что в ходе рабочей поездки по Приморскому краю специалисты компании осмотрели два потенциально привлекательных угольных разреза, уголь которых может быть использован для котельных.
Евгений СИДОРОВ.
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