В Приморье забыли дать льготы бизнесу

Бюджет Приморского края планирует получить от налога на движимое имущество организаций дополнительные 1,6 млрд рублей

Льгота по налогу на имущество организаций, которая ранее была федеральной, с 1 января 2018 года отдана в распоряжение региональных властей. Однако в Приморском крае подобный закон принят не был. Именно поэтому в 2018 году все движимое имущество, принятое с 1 января 2013 года на учет в качестве основных средств, облагается налогом, как и то, что поставлено на учет в более позднее время, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Согласно п. 10 ст. 1 Федерального закона от 30 сентября 2017 № 286-ФЗ налогоплательщики будут вправе применять льготы на движимое имущество, только если они предусмотрены региональным законодательством. 27 субъектов федерации уже приняли подобные законы, позволяющие бизнесу получить льготу в полном объеме, либо только определенной категории налогоплательщиков. На Дальнем Востоке к льготе присоединились только Чукотский автономный округ и Еврейская автономная область.

При этом неожиданно в привилегированной ситуации оказались приморские и дальневосточные клиенты некоторых лизинговых компаний, чьи филиалы зарегистрированы не в Приморье, а в субъектах федерации, где применяется полная льгота по налогу на движимое имущество, в частности в Московской области. В итоге им удалось избежать налога вплоть до 2020 года.

Ставка исчислена

Некоторые транспортные, строительные и медицинские компании Приморья уже обратились к местному уполномоченному по защите прав предпринимателей в Приморском крае. Бизнес беспокоит, что новейшее оборудование и транспортные средства, стоимость которых сегодня очень часто превышает многие миллионы рублей, с нынешнего года становится объектом налогообложения. 1,1% от остаточной стоимости движимого имущества по данным бухучёта придется ежемесячно платить собственникам, находящимся на общей системе налогообложения.

Но весь вопрос заключается в том, что многие приморские компании будут крайне удивлены, как только по их квартальным отчетам по налогу на имущество организаций на движимое имущество в полном объеме не будет применена льгота.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Приморского края Марина ШЕМИЛИНА подтверждает, что налог на имущество организаций, применение льготы и ее отмена касается далеко не всех представителей бизнеса. К примеру, организации, которые работают на специальных режимах налогообложения – УСН и ЕНВД - не являются плательщиками налога на имущество предприятий. Указанный налог касается предпринимателей, находящихся на общей системе налогообложения и имеющих на балансе движимое имущество – автомобили, станки, оборудование в целом. Налогом будет облагаться остаточная стоимость такого имущества.

«Особенно удивляет позиция транспортных и строительных компаний, которые до сих не пор не проявляют активную позицию по этому вопросу. Они оплачивают взносы в систему «Платон», транспортный налог, испытывают на себе повышение акцизов на топливо, но не обращают внимания на отмену льготы по налогу на имущество организаций по движимому имуществу», - говорит Марина Шемилина.

В Законодательном собрании Приморского края (ЗС ПК) подтвердили, что с 1 января 2018 года утратил силу пункт 25 статьи 381 Налогового Кодекса РФ о предоставлении налоговой льготы по налогу на имущество организаций в отношении движимого имущества, принятого с 1 января 2013 года на учет в качестве основных средств. А значит, данный налог будет применен для всех предприятий, находящихся на общей системе налогообложения.

Мнения собирают

ЗС ПК совместно с администрацией Приморского края, представителями регионального отделения Российского союза промышленников и предпринимателей Приморья проводит работу по рассмотрению целесообразности введения указанной льготы в крае. В ходе рабочих встреч уже обсуждалась возможность предоставления указанной льготы предприятиям в зависимости от отрасли, при условии осуществления инвестиций в производство, а также с учетом определения иных критериев и условий ее представления

«Об этой проблеме нам известно. Но пока по вопросу отмены льготы на налог на имущество организаций только собираются мнения экспертов. Мы ведь должны не только сказать о том, насколько это негативно может повлиять на кормпании, но и выработать пути решения проблемы. Когда рекомендации будут выработаны, мы их направим и в центральный аппарат «ОПОРЫ», и Уполномоченному по защите прав предпринимателей. Но выработка этих решений может занять не один месяц» - поясняет председатель приморского краевого отделения «ОПОРЫ России» Виталий ГУМЕНЮК.

Как замечает президент Дальневосточной палаты налоговых консультантов Галина ТКАЧЕНКО, вопрос состоит и в фактическом удвоении налога для юридических лиц, так как сегодня они будут вынуждены оплачивать не только транспортный, но и имущественный налог на движимое имущество. И если в транспортном налоге объект налогообложения – объем двигателя, т.е. лошадиные силы, то налог на имущество рассчитывается исходя из остаточной стоимости движимого имущества по данным бухгалтерского учета. Разумеется, нельзя отрицать и логичное желание региональных законодателей пополнить бюджет. Но удивляет то, что те же строительные компании, которые имеют башенные краны и другое дорогостоящее оборудование не бьют во все колокола. Более того, даже имея обязанность показывать имущество, облагаемое по нулевой ставке, бизнес и ранее забывал это сделать и исправлялся после напоминания налоговой инспекции.

По словам заместителя начальника отдела налогообложения имущества Управления ФНС России по Приморскому краю Ларисы НЕСТЕРОВОЙ, все движимое имущество, которое будет стоять на балансе у налогоплательщика-юридического лица на общей системе налогообложения, будет облагаться налогом на имущество. В числе таких объектов - автомобили, башенные краны, станки, морские суда, самолёты, вертолёты. Разумеется, автомобильный транспорт дополнительно будет облагаться транспортным налогом.

Инвестиции в минус?

Вопрос о так называемых выпадающих доходах действительно стоит остро. Чтобы разобраться в ситуации, Аппарат Уполномоченного по правам предпринимателей Приморского края обратился в Управление Федеральной налоговой службы России по Приморскому краю и получил ответ, что налог на имущество организаций в части обложения движимого имущества потенциально может принести в бюджет 1,6 млрд рублей. Такой налог был исчислен, но не собран, так как на такую сумму была предоставленна льгота.

«Уполномоченным еще в октябре прошлого года проведены консультации с бизнесом, по итогам которых было направлено обращение на имя врио губернатора Приморья с предложением рассмотреть возможность сохранения льготы для отдельных видов деятельности. Органы исполнительной власти, рассмотрев по поручению врио Губернатора наше предложение, сообщили о невозможности применения льготы в связи с тем, что краевой бюджет является дефицитным и 1,6 млрд рублей – это как раз та самая сумма, на которую бюджет края рассчитывает. Замечу, что в настоящий момент данная цифра является некорректной, так как данные расчеты производились в прошлом году, с учетом применения ставки 2,2%, сегодня она снижена федеральным законодательством до 1,1%. Не стоит забывать, что уплата нового налога повлечет за собой уменьшение налогооблагаемой базы по налогу на прибыль организаций, а значит, уменьшится и сумма поступлений в бюджет по этому налогу. Кроме этого, необходимо учесть, что государственным и муниципальным предприятиям также придется платить налог на движимое имущество, а это еще бюджетные затраты. Поэтому реальная сумма «выпадающих доходов» сегодня далека от предоставленной нам 1,6 млрд рублей. Кроме прямого повышения налоговой нагрузки появляется препятствие для модернизации предприятий, а от этого уже пострадает и инвестиционный имидж края. Выходит, что с одной стороны мы открываем двери для инвестиций, с другой стороны – вводим налог на модернизацию, значит, делаем шаг назад. Поэтому очередное обращение мы подготовили на имя вице-губернатора Приморского края Константина БОГДАНЕНКО, который курирует как раз вопросы экономики и инвестиционной привлекательности региона и попросили вновь серьезно проанализировать данный вопрос. Мы также направим наши предложения депутатам Законодательного Собрания, чтобы и они на своей площадке провели обсуждение», - уточняет Марина Шемилина.

Оптимальным вариантом может стать льгота для предприятий, планирующих проводить модернизацию производства. Транспорт и оборудование, которые были поставлены на учет в 2013 году, уже в достаточной мере износились и их амортизационная стоимость не велика. Но те основные средства, что были закуплены с 2015-2016 гг., вполне можно включить в необлагаемую базу и предоставить льготу, особенно производственным предприятиям.

Отметим, что сегодня приморские предприниматели особенно сетуют на то, что все льготы применяются исключительно для новых компаний, но надо подумать и о тех, кто создает экономику края в течение долгих лет.

КСТАТИ

«Дедушкина оговорка»

Принцип «дедушкиной оговорки» следует распространить на ключевые налоговые ставки в рамках всех новых инвестпроектов, заявил глава Минэкономразвития Максим ОРЕШКИН.

«Однозначной позиции у правительства, конечно же, нет. Но, может быть, надо подумать о том, чтобы историю с «дедушкиной оговоркой» хотя бы по ключевым налоговым ставкам на все новые инвестиционные проекты распространить для того, чтобы неопределенность (бизнеса - ИФ) снижать», - сказал министр в интервью телеканалу «Россия 24».

Он пояснил, что речь идет о принципе защиты инвестора от изменения законодательства. «Всегда действуют текущие налоговые ставки. При изменении сразу меняется налоговый режим - этого бизнес и боится, хотя этого и не происходит, поэтому здесь надо внимательно на этот вопрос посмотреть», - отметил министр.

Яна МАЛЬЦЕВА.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.