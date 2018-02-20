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Остров Русский соединят с большим Владивостоком сетью мостов

20 Февраля 2018, 14:33 | Приморье

Утвержден новый генеральный план развития Владивостока

Врио губернатора Приморского края Андрей ТАРАСЕНКО утвердил генеральный план развития Владивостока. По мнению главы региона, документ подготовлен в соответствии с новейшими требованиями законодательства и отражает все необходимые вопросы будущего развития всего города и каждого из его районов в отдельности - с учетом пожеланий местных жителей и представителей объединений граждан, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

В генплане отражены возможности и условия для реализации проектов местного, регионального и федерального значения.

«Очень важно, чтобы гармонично развивалась социальная, инженерная и транспортная инфраструктура города, чтобы реализация экономических проектов не ограничивала людей в их желании жить в зеленом городе. Отмечу, что все пожелания администрации Приморского края по региональным объектам в документе учтены. Например, утверждены территории для расположения Центра ядерной медицины на острове Русский, реализации других значимых проектов», - отметил Андрей Тарасенко.

Решения генерального плана создают необходимые условия для реализации современной дорожно-транспортной инфраструктуры: функционирование участка Владивостокской кольцевой автодороги, включающего в себя мост Владивосток - остров Елены, мост остров Елены - полуостров Саперный, строительство моста через бухту Новик.

Ключевая особенность документа заключается в том, что он учитывает агломерационные процессы, дополнительную нагрузку на городской округ со стороны близлежащих населенных пунктов

Увеличен объем строительства объектов социальной инфраструктуры для достижения полной обеспеченности населения услугами и объектами социальной сферы: детскими садами, школами, объектами здравоохранения, культуры и спорта.

Врио губернатора добавил, что ключевая особенность документа заключается в том, что он учитывает агломерационные процессы, дополнительную нагрузку на городской округ со стороны близлежащих населенных пунктов.

«И, конечно, утвержденный план должен отражать реалии жизни, требования времени, поэтому допускает изменения. Если в государственные программы и стратегии будут вноситься новые объекты, мы обязаны будем отра-зить их в генплане», - подчеркнул Андрей Тарасенко.

Отметим, проект генерального плана Владивостока разработан в соответствии с Градостроительным и Земельным кодексами РФ. В основу разработки положены документы стратегического и территориального планирования федерального, краевого и местного уровней.

В процессе его разработки проводились социологические опросы, общественные обсуждения и встречи с общественными организациями города, публичные слушания,  по итогам которых проект изменений генерального плана претерпел существенную корректировку.

При подготовке проекта документа учтены социально-экономические, демографические и другие показатели развития города, определены основные направления и параметры пространственного развития муниципального образования.

По демографическому прогнозу, выполненному в проекте генерального плана, численность населения Владивостока возрастет: к концу 2021 года - до 705 тысяч человек, к концу 2036 года - до 865 тысяч человек.

Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток. 

Автор:
Теги: владивосток  Генплан  тарасенко 



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Комментарии

  • Неватник16:01, 20.02.2018#

    Красиво звучит . . . А что для массы пенсионеров, которые далеко за чертой бедности?

  • Люблю путина16:02, 20.02.2018#

    Я планов люблю громадьё, сказал ИО и заплакал.

  • 12316:50, 20.02.2018#

    А пока реалии таковы, что численность населения края в 2017 году опять сократилась. Каждый год на территории края прекращает свое существование (по количеству населенный пункт районного значения) численностью 10-15 тысяч человек. Все это сказки. Нет уже веры этой власти. Еще до 50 г. скажите!!!

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