Общественный транспорт Владивостока ждут серьезные перемены

Работу общественного транспорта во Владивостоке необходимо улучшить, поэтому в течение года эту сферу ждут серьезные изменения. Об этом заявил глава города Виталий ВЕРКЕЕНКО в ходе встречи с сотрудниками ТЭЦ-2, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Владивостокская ТЭЦ-2 стала одним из первых городских предприятий, которые посетил глава краевого центра в рамках знакомства с работой важнейших компаний города. ТЭЦ-2 - основной производитель тепловой и электрической энергии для Владивостока.

«Знакомлюсь с работой городских предприятий и их сотрудниками, чтобы лично услышать их вопросы и предложения, таким образом формируя свою программу действий, с точки зрения тактики и стратегии», - отметил градоначальник на встрече с работниками предприятия.

Один из первых вопросов, который задали главе города, касался работы общественного транспорта. Сотрудники ТЭЦ-2 пожаловались на перебои в движении и отсутствие комфорта в автобусах, работающих на городских маршрутах, и спросили о том, каковы перспективы развития этой сферы.

«Вопрос работы общественного транспорта – один из базовых для Владивостока, я неслучайно начал знакомство с городскими предприятиями именно с ВПОПАТ», – ответил Виталий Веркеенко. – В муниципальном автопарке по разным причинам сломана почти половина всей закупленной техники, в этом вопросе разбираться буду лично. Вижу и проблемы, которые творятся и у коммерческих перевозчиков. Следующим шагом станет встреча с ними. Как я вижу работу общественного транспорта во Владивостоке? Так же, как и вы: он должен быть однотипным, чистым, красивым, комфортным, ходить по расписанию, стоять на остановках не более двух минут, водители которого не должны разговаривать по телефону во время движения и прикасаться к деньгам пассажиров. Мы понимаем, что и как можно улучшить. В соответствии с этим видением будет разработана соответствующая программа и в отношении коммерческих перевозчиков, и в отношении муниципального транспорта».

По словам мэра, команду городской администрации недавно усилил новый заместитель, который будет курировать в том числе и управление транспорта.

«Сергей Ремович Шерстюк - эффективный управленец, имеющий большой опыт в этой сфере. Уверен, что в этом году вы увидите серьезные изменения в этой сфере», - заявил глава Владивостока.

Вопросы работников также касались развития малого бизнеса, строительства социальной инфраструктуры и благоустройства города. Сотрудники ТЭЦ-2 поблагодарили главу за инициативу восстановить исторический центр города и решение снять с торгов объекты Владивостокской крепости и попросили создать новый туристический маршрут по уникальному объекту.

«В свое время Российская империя потратила 4% золотого запаса казны на строительство Владивостокской крепости. Нужно использовать ее как масштабный, знаковый туристический объект, которым мы по праву можем гордиться. Безусловно, мы найдем решение, как реставрировать ее объекты и создать там новые турмаршруты», - ответил Виталий Веркеенко.

Светлана СМИРНОВА.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.