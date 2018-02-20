www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 56.34 р. 100 JPY: 52.86 р.
EUR: 69.9 р. 10 CNY: 88.76 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Распечатать

Стартовала XIV Бизнес-Премия Приморского края "Компания года и Менеджер года"

20 Февраля 2018, 07:01 | Приморье
В середине апреля будут определены лидеры приморского бизнеса по итогам 2017 года.
 
Напомним, краевой конкурс для крупного и среднего бизнеса учрежден Издательской компанией «Золотой Рог» и Администрацией Приморского края в 2004 г.  Организатором и непосредственным исполнителем проведения конкурса выступает Издательская компания «Золотой Рог» при содействии регионального бизнес-сообщества.
 
Основной целью конкурса является выявление и поощрение самых ярких представителей приморского бизнес-сообщества, утверждение в крае принципов социального партнерства бизнеса и государства в достижении общественного согласия.
 
Задачи:
  • пропаганда достижений ведущих региональных компаний и менеджеров Приморского края;
  • формирование принципов открытости регионального бизнеса и положительного образа предпринимателя в общественном сознании приморцев;
  • улучшение инвестиционно-делового климата в Приморском крае;
  • взаимодействие общества, бизнеса и власти в обустройстве комфортной среды для жизни населения Приморского края.
  •  
Оргкомитет ХIV Краевой Бизнес-Премии:
  • Костенко Александр Иванович, первый вице-губернатор Администрации Приморского края – председатель Оргкомитета;
  • Баркова Елена Степановна, заместитель председателя Оргкомитета, исполнительный директор.
Члены Оргкомитета:
  • Баукова Наталья Георгиевна, руководитель ТО Федеральной службы госстатистики по Приморскому краю;
  • Масловец Владимир Иванович, председатель Отделения ПФР по Приморскому краю
  • Машунин Иван Александрович, начальник отдела развития предпринимательства администрации Приморского края
  • Клименко Олег Викторович, первый заместитель главного редактора газеты «Золотой Рог»;
  • Пушкарев Андрей Николаевич, главный редактор Издательской компании «Золотой Рог».
 
Краевая Бизнес-Премия проводится по 4-м номинациям: «Компания года», «Менеджер года», «Социально ответственный бизнес», «Развивающийся бизнес» по итогам минувшего года.  14-ю Бизнес-Премию уже поддержали Дальневосточный банк, «СДС-Уголь», ПО Российского союза промышленников и предпринимателей, ГК «Альфа секьюрити систем», Дальневосточный макрорегион «Теле2»,  ИК «Фридом Финанс», инжиниринговая компания «Эккер». Информационное сопровождение – десятки медиаструктур региона. Благодаря их поддержке, участие в конкурсе бесплатное, отбор – рейтинговый, а значит победители будут избраны объективно.
Жюри конкурса – Экспертный совет из 50 профессионалов. Председатель Экспертного совета - Костенко Александр Иванович.
Сроки проведения. В текущем году конкурс будет проходить в 2 тура голосования:
 
1.02-20.02.2018 г.– подготовительный этап: формирование Оргкомитета, Экспертного совета, состава партнеров и спонсоров конкурса;
15.02.2018 г. -  официальный старт Бизнес-Премии Приморского края;
27.02-20.03.2018 г. -  формирование шорт-листа ТОП-25 по номинациям Премии;
20.03-03.04.2018 г. – полуфинал, голосование в 1-м круге по спискам ТОП-25.
03.04-17.04.2018 г. – финал, голосование во 2-м круге ТОП-4.
17.04 -18.04.2018 г. - проведение Церемонии награждения победителей.
 
По всем вопросам участия просьба обращаться в рабочую группу Оргкомитета Бизнес-Премии к Екатерине Паньшиной,  тел.: 8 (423) 245-0394, 245-0485, email: priem@zrpress.ru
 
Официальный сайт Бизнес-Премии Приморского края – DV-rating.ru
 
 
Автор:
Теги: бизнес премия  Золотой Рог  менеджер  приморский край  компания  xiv 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru