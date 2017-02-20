Во Владивостоке самострой возле дома Элеоноры Прей снесут за 90 суток

В столице Приморья приступили к сносу незаконной постройки возле Усадьбы Смитов в Почтовом переулке, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

20 февраля подрядчик приступил к сносу незаконной постройки возле объекта культурного наследия, постройки конца XIX века – Усадьбы Смитов, или дома Элеоноры Прей в Почтовом переулке, 5В во Владивостоке.



Исторический момент в историческом центре города: Почтовый переулок, 10.00, в присутствии судебных приставов срезается замок на воротах, преграждающих вход в самострой, и рабочие с инструментами проходят внутрь – начинается снос незаконной постройки, самовольно возведенной возле объекта культурного наследия – усадьбы Смитов, а в народе просто дома Элеоноры Прей, прославившей Владивосток на весь мир своими письмами.



Как отметил руководитель инспекции государственного строительного надзора и контроля в области долевого строительства Михаил Заиченко, эта история началась в 2012 году, когда застройщик, ООО «Технопарк», получил разрешение в администрации города на реконструкцию двухэтажного гаража площадью 170 квадратных метров.



«В процессе строительства застройщик самовольно увеличил этажность здания и возвел семиэтажную постройку в отсутствие исходно-разрешительной документации. Инспекцией госстройнадзора предпринимались все возможные меры, для того чтобы призвать к соблюдению закона, общая сумма штрафов, наложенных на застройщика, составляет более семи миллионов, но это тоже его не останавливало. Застройщик всячески препятствовал, не было ни одного решения, которое бы он не обжаловал в суде, однако мы добились справедливости», – подчеркнул Михаил Заиченко.



Руководитель инспекции акцентировал, что средства на снос самостроя были выделены из краевого бюджета, по иску ведомства был изменен исполнитель судебного решения, и это прецедент в истории региона, манифест против точечной застройки, который позволит сохранить исторический центр города, сообщили "Золотому Рогу" в администрации Приморского края.



Подрядчик, который будет осуществлять демонтаж самостроя, был определен по итогам аукциона. Михаил Заиченко отметил, сумма контракта по итогам конкурса была значительно снижена, остальные средства вернутся в краевой бюджет. Все затраченные по итогу деньги на демонтаж, в том числе на разработку проекта, будут взысканы с застройщика, добавил директор краевой инспекции госстройнадзора.



Начальник инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края Владимир Осецкий подчеркнул, застройщик грубо нарушил сразу два федеральных закона: нормы градостроительного кодекса и 73 ФЗ о запрете строительства в границах территории объекта культурного наследия.



«Результат закономерен – объект признан самовольной постройкой, и решение о его сносе принято в судебном порядке. На земельном участке, в границах объекта культурного наследия Приморского края, где возведено семиэтажное здание, запрещено новое капитальное строительство. Этот прецедент – сигнал для всех застройщиков края, которые сначала строят, а потом пытаются это узаконить», – отметил руководитель ведомства.



Кроме того, в процессе строительства застройщик снес одну из построек ансамбля почтового ведомства «Усадьба Смитов. Здесь с 1894 по 1930 годы жила Элеонора Прей», хотя все строения, расположенные в Почтовом переулке, 5, подлежат государственной охране, добавил Владимир Осецкий.



По словам представителя подрядчика, заместителя директора компании «Восточные ворота» Игоря Феоктистова, расхожий стереотип «ломать – не строить» в данном случае не актуален – условия плотной городской застройки, стесненная площадка и непосредственная близость памятника архитектуры не позволяют применить крупногабаритную технику, поэтому здание будет разбираться в ручном режиме изнутри.



«Для сноса самостроя был разработан проект демонтажных работ, снос монолитного железобетонного каркаса – трудоемкий и сложный и довольно затратный процесс. В первую очередь необходимо сохранить существующие теплотрассы, выполнив их защиту в границах территории, после этого будет выполнен технологический проем внутри здания. Каменная кладка разбирается поэлементно, железобетонные конструкции с помощью фрез. В соответствии с госконтрактом демонтаж будет выполнен за 90 суток», – отметил Игорь Феоктистов.



Газета "Золотой Рог", Владивосток.