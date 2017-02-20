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В Приморье перед судом предстанет директор судоремонтной компании
Он обвиняется в невыплате заработной платы, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе Прокуратуры Приморского края.
Прокурором г. Находки утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении гр-на М., который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ, полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы и иных установленных законом выплат.
По версии следствия, преступление совершено генеральным директором ООО «Триера-ДВ». Так, имея реальную возможность для формирования на расчетном счету организации денежных средств для выплаты работникам компании заработной платы, фигурант свыше двух месяцев задерживал оплату труда.
В результате этого на предприятии образовалась задолженность по выплате заработной платы на общую сумму 264 тыс. 400 рублей.
В настоящее время уголовное дело направлено прокурором города в суд для рассмотрения, по существу.
Иван КРЫШАН.
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