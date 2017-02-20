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Жители Приморья смогут смотреть "Наш футбол" бесплатно

20 Февраля 2017, 11:30 | Приморье

Пользователи «Интерактивного ТВ» от «Ростелекома» могут подключить пакет «Наш футбол» и смотреть его абсолютно бесплатно до 15 марта. По истечению промо-периода стоимость услуги составит 219 рублей в месяц, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

«Наш футбол» – это обзоры, аналитические передачи и авторские программы, в которых лучшие спортивные комментаторы разбирают матчи, тренерские замыслы и спорные эпизоды. Только на канале «Наш футбол» зрители смогут стать свидетелями всех 240 матчей Российской Премьер-Лиги в прямом эфире в отличном цифровом качестве, увидеть все голы, все схватки лучших атлетов и тренеров и с удовольствием поболеть за любимую команду.

Напомним, что 3 марта возобновляется Чемпионат России по футболу сезон 2016-2017 гг. (Премьер-Лига). Игры транслируются в прямом эфире в HD формате.
«Акция «Больше футбола» станет настоящим подарком для футбольных фанатов. Два тура Чемпионата России по футболу можно посмотреть в цифровом качестве без оплаты, пользуясь всеми возможностями «Интерактивного телевидения», – отметил директор Приморского филиала ПАО «Ростелеком» Руслан Тулаганов.

«Интерактивное телевидение» – это не только цифровое качество изображения и возможность смотреть большое количество каналов, но и множество сервисов, которые позволяют настроить телеэфир индивидуально под каждого пользователя. «Управление просмотром», «Видеопрокат», подписки «Детский клуб», «Женский мир», «ABC Studios Лучшие сериалы». В рамках «Интерактивного ТВ» от «Ростелекома» предоставляется более 220 каналов в цифровом качестве (из них более 80 – в HD-качестве). Трансляция и прием видеосигнала осуществляется с помощью специальных абонентских ТВ-приставок, благодаря чему качество телевидения не зависит от погодных условий.

Узнать подробности новых тарифных планов, проверить техническую возможность и подключить услуги связи можно на сайте «Ростелекома» www.rt.ru, обратившись в центры продаж и обслуживания или позвонив по бесплатному номеру 8-800-100-0800.

Досье "Золотого Рога": Приморский филиал ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение ПАО «Ростелеком», которое действует на территории Приморского края. Филиал входит в состав макрорегионального филиала «Ростелеком - Дальний Восток», созданного в апреле 2011 года на базе ОАО «Дальсвязь» после присоединения этой компании к ОАО «Ростелеком» и объединившего 7 региональных филиалов – Амурский, Камчатский, Магаданский, Приморский, Сахалинский, Хабаровский и филиал «Сахателеком». ПАО «Ростелеком» – одна из крупнейших в России и Европе телекоммуникационных компаний национального масштаба, присутствующая во всех сегментах рынка услуг связи и охватывающая миллионы домохозяйств в России.
 

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: футбол  Ростелеком  интерактивное телевидение 



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