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Во Владивостоке выбраны первые пять подпорных стен, остро нуждающихся в реконструкции

20 Февраля 2017, 09:50 | Приморье

В столице Приморья проведены аукционы, по итогам которых определены подрядные организации, которые выполнят реконструкцию подпорных стен, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Реконструкция подпорных стен на улице Окатовой, 13-17, проспекте Красного Знамени, 114, Адмирала Невельского, 17, Светланской, 6 и Адмирала Кузнецова, 53 начнётся во Владивостоке с наступлением строительного сезона.

Как сообщили в управлении дорог и благоустройства администрации Владивостока, первые пять объектов уже определены, проведены аукционы, по итогам которых определены подрядные организации, которые выполнят реконструкцию.

В настоящее время компании-подрядчики выполняют работы подготовительного периода. Необходимо обустроить строительные площадки и получить необходимую для проведения работ документацию.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: жкх  реконструкция  благоустройство 



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Комментарии

  • Житель города12:25, 20.02.2017#

    Срочно!!! На Спиридонова, 15, левый торец дома: плита накренилась так, что с первыми весенними дождями рухнет!!! Примите меры, пока не случилось беды! Там люди приезжают в детский туберкулёзный кабинет и жители соседних домов ходят.

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