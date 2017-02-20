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Во Владивостоке выбраны первые пять подпорных стен, остро нуждающихся в реконструкции
В столице Приморья проведены аукционы, по итогам которых определены подрядные организации, которые выполнят реконструкцию подпорных стен, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
Реконструкция подпорных стен на улице Окатовой, 13-17, проспекте Красного Знамени, 114, Адмирала Невельского, 17, Светланской, 6 и Адмирала Кузнецова, 53 начнётся во Владивостоке с наступлением строительного сезона.
Как сообщили в управлении дорог и благоустройства администрации Владивостока, первые пять объектов уже определены, проведены аукционы, по итогам которых определены подрядные организации, которые выполнят реконструкцию.
В настоящее время компании-подрядчики выполняют работы подготовительного периода. Необходимо обустроить строительные площадки и получить необходимую для проведения работ документацию.
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