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ООО "Октан-тест" поможет обеспечить химико-аналитическую службу всем необходимым

20 Февраля 2015, 15:29 | Приморье
ООО «Октан-тест» предлагает широкий выбор аналитических стандартов и сертифицированных стандартных образцов компаний Флюка (Fluka) и Супелко (Supelco), входящих в корпорацию Сигма-Алдрич (Sigma-Aldrich), для применения в самых различных областях науки, техники и производства.
 
Стандартные образцы являются важнейшим элементом обеспечения химико-аналитической службы, без которого практически невозможно функционирование современной лаборатории. Мониторинг окружающей среды, нефтехимия, фармацевтика, ветеринария, анализ продуктов питания – лишь немногие сферы применения стандартных образцов.
 
Спектр методик, в которых используется данная продукция, также чрезвычайно разнообразен. Компания «Октан-тест» поставляет аналитические стандарты для ВЭЖХ, ГПХ и газовой хроматографии, спектроскопии, титрования и прочих методик, включая стандарты физических свойств, таких, как вязкость, плотность, температура плавления, проводимость и многих других.
 
ООО «Октан-тест» является надежным партнером российских компаний по комплексному обеспечению предприятий лабораторными реактивами, оборудованием и расходными материалами для научных исследований, химического анализа и производства. Аналитические стандарты и сертифицированные стандартные образцы – важнейшая часть ассортимента поставляемой продукции.
 
 
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Теги: sigma-aldrich  fluka  октан-тест 



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Комментарии

  • Псевдоним05:13, 22.02.2015#

    Что то я не понял Октан-тест это местная фирма?

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