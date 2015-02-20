ООО "Октан-тест" поможет обеспечить химико-аналитическую службу всем необходимым

ООО «Октан-тест» предлагает широкий выбор аналитических стандартов и сертифицированных стандартных образцов компаний Флюка (Fluka) и Супелко (Supelco), входящих в корпорацию Сигма-Алдрич (Sigma-Aldrich), для применения в самых различных областях науки, техники и производства.

Стандартные образцы являются важнейшим элементом обеспечения химико-аналитической службы, без которого практически невозможно функционирование современной лаборатории. Мониторинг окружающей среды, нефтехимия, фармацевтика, ветеринария, анализ продуктов питания – лишь немногие сферы применения стандартных образцов.

Спектр методик, в которых используется данная продукция, также чрезвычайно разнообразен. Компания «Октан-тест» поставляет аналитические стандарты для ВЭЖХ, ГПХ и газовой хроматографии, спектроскопии, титрования и прочих методик, включая стандарты физических свойств, таких, как вязкость, плотность, температура плавления, проводимость и многих других.

ООО «Октан-тест» является надежным партнером российских компаний по комплексному обеспечению предприятий лабораторными реактивами, оборудованием и расходными материалами для научных исследований, химического анализа и производства. Аналитические стандарты и сертифицированные стандартные образцы – важнейшая часть ассортимента поставляемой продукции.