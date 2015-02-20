В Приморье нет перспективного долговременного плана по строительству

На актуальные вопросы деловой газеты «Золотой Рог» отвечает генеральный директор ОАО «Завод ЖБИ-3» Владимир Киселев

Когда говорится о стройиндустрии, то у меня в памяти проходит череда образов былых крупных предприятий, благодаря которым в Приморье долгие годы велось крупное строительство. Они были его опорой и гарантом грядущих перспектив. Остаются ли они им сегодня?

На этот и другие вопросы отвечает ветеран отрасли, собеседник деловой газеты «Золотой Рог» генеральный директор ОАО «Завод ЖБИ-3» Владимир КИСЕЛЕВ:

- Владимир Зиновьевич, как насчет конкуренции в вашем сегменте рынка?

- Ее нет! Все, что имели, развалили! В Находке были КПД-80 и «тридцатьпятка», во Владивостоке - завод ЖБИ-2. Они исчезли. Простаивает завод у военных. Осталась еще «Аврора» - из последних разговоров выяснилось, что там еще собираются работать, - еще теплится артемовский завод ЖБИ-4, и есть КСМ и ВКПП. И все!

Некому конкурировать с нами! Нас спасает КПД (крупнопанельное домостроение). Если бы не это, то у нас людей было бы вдвое меньше. А сегодня их 580, притом что начинали в 1990-х гг. всего 350.

Строительная индустрия сегодня еле дышит.

- Почему?

- Потому что в Приморском крае нет перспективного долговременного плана по строительству!

- Но ведь принимались комплексные планы по развитию других отраслей, на основании которых, наверное, можно было бы сверстать перспективную программу и для строительства!?

- Принимались - на бумаге. Напомню! При советской власти наш завод выпускал 180 тыс. кв. метров жилья в год и поставлял продукцию по всему Приморью. А «Аврора» тогда же делала еще 300 тыс. кв. метров жилья. Вместе - около полумиллиона! В 2014 году мы выпустили 60 тыс. кв. метров. Если раньше мы за год производили товарной продукции до 218 тыс. кубов, то сегодня выпускаем 60 тыс.

- Что, на ваш взгляд, может стройку оживить?

- Прежде всего, нужно, чтобы была какая-то отраслевая программа: строить какие-то комбинаты, заводы, максимально увеличить жилье. Чтобы, как в советское время, ясна была перспектива. Тогда мы каждый день отгружали по 7 спецвагонов продукции, много возили машинами. Сегодня такого нет. И столько препон создали строителям - это кошмар!

- Однако создаются ведь условия для производства новых материалов, которые нужны нашей стройке!

- Ну, выпускают сегодня в Угловке панели: два щита из фанеры 8-10 мм и между ними проклеен пенополистирол. Но это же не дело! В Канаде или США дома из этого материала, когда проходит смерч, разваливаются. Да и строим мы совсем по-другому!

Кстати, еще в 1997-1998 гг. в нашем корпусе-«стотыснике», который давно бездействует, одна фирма тоже собиралась выпускать сэндвич-панели. Сюда должны были поступать деревянные плиты с нового завода по переработке щепы, а здесь из них - выпускаться плиты по канадской технологии для малоэтажки. Но цех простоял три года, и ничего не появилось! Притом что вся документация была готова, прошла зарубежную экспертизу, были выделены деньги, которые зря пролежали в банке.

Недавно цех дважды смотрели китайцы: тоже собираются выпускать сэндвич-панели. Им здесь понравилось, но на этом пока и все.

- Вы сами, с учетом спроса на рынке, не пытались расширять свой ассортимент продукции?

- Не железобетонный - нет. Выпускаем пенополистирол, но это для себя - на утепление наружных панелей КПД. А по железобетону осваиваем все, что нам заказывают. Сейчас основная продукция - это опоры ЛЭП на 6-10 киловольт, сваи, паги (аэродромные плиты). По ним бывают очень хорошие заказы. Например, к саммиту АТЭС-2012 строили ЛЭП-500 от Кролевцов в район Чугуевки. Под опоры этой линии мы выпускали железобетонные плиты, ригели и пр. Всего для объектов АТЭС мы выполнили заказов порядка на 300 млн руб.

- Удалось ли удержать объемы после этого?

- В 2012 году у нас был объем около 36 тыс. кубов железобетона в год, в 2013-м вышли на 40 тыс., а в минувшем - уже 60 тыс. При этом уменьшился объем промжелезобетона, но мы перекрыли это уменьшение за счет выпуска деталей КПД - увеличили почти в два раза. Это очень хорошо. В товарном выражении в 2014 году завод сделал продукции на 720 млн руб. против 480 млн в 2013-м. Так что рост у нас отличный. Сработали с прибылью. Хотя и небольшой - около 28-30 млн. Средняя заработная плата по заводу составила 35 тыс. руб в месяц.

- Многих сегодня волнует, что на все растут цены. А вы прикидывали, насколько в этом году придется поднять их вам?

- Сейчас подняли на 2,5%. Но это мизер. Например, одноподъездная секция 9-этажного дома в комплекте КПД стоит 19 млн руб. Рост цены на комплект составил 450 тыс. руб. Если разбить на квартиры, это немного.

Цены на щебень и песок остались на прежнем уровне. Подрос в цене металл - на 15-16%. В среднем сегодня цена тонны - 35 тыс., и 36 тыс. - это термичка, которая ранее была по 30,5 тыс.

Всего на 200 рублей за тонну подорожал южнокорейский цемент. Сейчас покупаем его по 4800 рублей. Наш поставщик сказал, что с корейцами удалось договориться - они, чтобы не терять наших потребителей, сделали с 1 января именно такую цену. Сейчас такая же она и у Спасского цемзавода.

- А с ним работаете?

- Спасский цемент мы не берем. Нас не устраивают условия его получения. Мы не можем постоянно работать по предоплате. Корейский мы берем в кредит с отсрочкой платы, изготавливаем продукцию и затем вынуждены отдавать строителям тоже, договариваясь по оплате на определенный срок.

Наши заказчики сегодня - это в основном по деталям КПД (крупнопанельного домостроения). Они живут от тех средств, которые поступают от дольщиков. Когда деньги у них появляются, они расплачиваются. Если же продукция не берется, то мы складируем ее на территории завода, пока строители готовят площадки.

На «Спасскцементе» мы берем лишь особый цемент на отдельные изделия. Например, «дорожный», который работает на улице с переменным температурным режимом. Но его нам необходимо малое количество. В основном он идет на паги для аэродромных покрытий. Но заказы на них сегодня непостоянны.

Еще меня удивляет принцип работы Спасского цемзавода. На нем должны быть заинтересованы обеспечивать цементом все действующие заводы Приморского края, но это у них, похоже, как-то не в фаворе. Однажды у нас был «перерыв» по южнокорейскому цементу, и мы обратились на завод: «Вы можете нам отпускать цемент?» А там ответили: «Нет. Не можем, потому что на вас не заказаны ресурсы». Я считаю, что это самая настоящая дурость.

- Ну, может быть, у цемзавода действительно нет такой возможности?

- Как же так! У такого завода - и нет готовности! Если у нас нет готовности, то мы никогда не отказываемся от заказов. Мы сразу ищем выход из положения, принимаем какие-то меры. Даже если ничего не имеем - нет оснастки, - мы все равно беремся за заказ, делаем оснастку и поставляем продукцию заказчику в срок. Обидно, что такова ситуация! Если мы станем работать только по предоплате, наш завод остановится! Куда приятнее работать с Комсомольским металлургическим заводом! Он отпускает металл без предоплаты, но устанавливает сроки оплаты. Мы стараемся их выполнить. И даже если не получается оплатить в срок, мы просим отсрочку еще на полмесяца, и они на это идут.

- Приходится занимать средства в банках, чтобы успеть?

- Банки не очень-то дают кредиты производственникам. Недавно мы брали нужную нам сумму под 10,5% годовых. А сейчас с учетом того, что рубль подешевел, нам собираются пересчитывать ту часть кредита, которую мы еще не вернули, под 17%! Сейчас стараемся заплатить этот кредит и уйти - пусть банкиры как хотят, так и живут.

Ведь это по сравнению с долларом рубль ослабел, а сам по себе он как был, так и остался. Нам, например, доллар вообще не нужен - для нашего производства.

- Еще недавно панельному жилищному домостроению предрекали завершение его эпохи. А как у него в нашем крае дела на самом деле?

- Сегодня большая часть нового жилья в Москве и Санкт-Петербурге строится в панельном варианте. У нас КПД в прошлом году в основном традиционно заказывали Уссурийск и Артем. Кроме того, в Арсеньеве и Лесозаводске построили по три трехэтажных двухподъездных дома нашей теплой 121-й серии. Основными нашими заказчиками КПД по прошлому году были уссурийские компании - ГМО (Главмонтажобъединение) и «Арсей» - и еще артемовский «Стройинвест».

Понятно, что у строителей сегодня очень много проблем. Для того чтобы получить разрешение на строительство, надо как минимум год. Мы сами построили у нас в Заводском дом на 60 квартир, и провозились с этим строительством два года! К сожалению, до сих пор осталось еще около 20 квартир – двух- и трехкомнатные. И цена - всего 35-37 тыс. руб. за квадратный метр. Это ниже даже, чем в Артеме у «Стройинвеста»! Если мы здесь же будем строить еще, то цена в новом доме будет даже дешевле, потому что все затраты по теплу, электроэнергии, воде легли на этот первый дом нового жилого квартала.

- Каким для вас обещает стать этот год?

- У нас есть предположения, что объем заказов не должен уменьшиться. По КПД ориентировочно они складываются на уровне прошлого года и, возможно, больше. И мы к этому готовимся. Есть новые заказы от ГМО и «Арсея». В Артеме будут строить пятиэтажку и девятиэтажку. В целом, объемы по КПД на этот год обеспечены. Но вся беда в том, что все это идет неравномерно.

- То есть перспектива неплохая?

- Она просто всегда должна быть. Мы должны развиваться, строиться. Если нет строительства - значит нет жизни. Раз мы что-то строим, значит живем.

Кстати, мы модернизируем производство – построили новые силосные емкости под хранение цемента, вводим после капитального ремонта и расширения цех по производству наружных стен и аэродромных плит. Сейчас нами ведутся предпроектные проработки, планировочные решения по строительству из выпускаемых нашим заводом деталей КПД 17-этажных домов. Это реально – сегодня в Москве строятся панельные здания высотой до 25 этажей.

Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.