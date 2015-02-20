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Во Владивостоке подали в суд на подрядчиков реконструкции кинотеатра

20 Февраля 2015, 11:00 | Приморье

Кинотеатр «Чайка», в здании которого в прошлом году велись работы по реконструкции его в детский центр отдыха, стал предметом судебного разбирательства. На минувшей неделе Арбитражный суд Приморского края принял к рассмотрению иск администрации Владивостока к ООО «Чайка» о возвращении здания бывшего кинотеатра в муниципальную собственность, пишет деловая газета "Золотой Рог".

Напомним, что срок действия инвестиционного договора истек в 2014 году, но к моменту окончания договора акт ввода здания в эксплуатацию подписан еще не был. В связи с этим представители администрации высказали намерение вернуть здание бывшего кинотеатра в муниципальную собственность в судебном порядке. И уже 26 марта в Арбитражном суде Приморского края должно пройти первое судебное заседание по иску администрации Владивостока к ООО «Чайка».

Тем временем, как сообщила газете «Золотой Рог» генеральный директор ООО «Чайка» Галина МАЛЬЦЕВА, на объекте устраняют замечания, ранее выдвинутые госэкспертизой. В первую очередь речь идет о строительстве парковки возле здания детского центра, отсутствие которой вызвало нарекание комиссии. А вот второе основное замечание – отсутствие действующего разрешения на строительство – вряд ли будет устранено, поскольку вокруг юридического статуса здания «Чайки» по-прежнему сохраняется неопределенность. В то же время директор компании-инвестора по-прежнему надеется на то, что спор удастся урегулировать до суда, пишет деловая газета "Золотой Рог".

Валерия ЧУЧМАН.  Газета «Золотой Рог», Владивосток. 

Автор:
Теги: суд  чайка 



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Комментарии

  • didika07:44, 20.02.2015#

    Сколько лет гнил ни кому не нужен, чуть подремонтировали и понеслись в разнос различные "хозяйчики" и недоМеру стало нужно здание.

  • Псевдоним11:32, 20.02.2015#

    Сколько лет гнил в руках "эффективных" собственников, а тут решили забрать у них за то что гниет здание - сразу зашевелились, изобразили бурную деятельность, да так и до сих пор толком сделать ничего не могут. Не справляешься - отдай проект другому собственнику - который деньги будет вкладывать.

  • Псевдоним13:24, 20.02.2015#

    Вы вообщё о чём?Его давно доделали и даже очень качественно, поставили оборудование и работают. С парковкой проблемма тоже решается. Как увидели что миллионы люди туда закопали теперь можно и отмести на шару.

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