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Приморскую пищевку смажут медом

20 Февраля 2015, 17:30 | Приморье

Развивать пищевую промышленность в Приморском крае будут с упором на местное сырье

Развивать пищевую и перерабатывающую промышленность и увеличивать производство продуктов питания в Приморье планируется с упором на использование сырья местных производителей. Об этом, как стало известно деловой газете «Золотой Рог», сообщил заместитель директора краевого департамента сельского хозяйства и продовольствия Денис УСКОВ на заседании администрации.

Кроме того, будут разработаны новые рецептуры, расширен ассортимент выпускаемой продукции недорогого ценового сегмента, с использованием меда, дикоросов и других видов биологически активных добавок.

«Продукция местных производителей будет продвигаться на потребительский рынок. Некоторым организациям будет присвоен логотип «Произведено в Приморье». Кроме того, мы планируем внести изменения в закон «О развитии сельского хозяйства в Приморском крае», предусматривающие государственную поддержку предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности», - добавил Денис Усков.

Государственную поддержку планируется направить и на развитие экспортоориентированных предприятий, производящих продукцию с высокой добавленной стоимостью. В том числе за счет вовлечения предприятий по переработке сельскохозяйственного сырья в резиденты агропарка «Михайловский».

«Таким образом, в условиях ограничения поставок продовольственных товаров из ряда стран, сельхозтоваропроизводители Приморского края получат реальную возможность по наращиванию объемов производства сельскохозяйственной продукции»,- подчеркнул Денис Усков.

Кроме того, на заседании был озвучен прогноз, что вскоре более половины молока, потребляемого жителями региона, будет производиться собственными силами приморских аграриев. Импорт сухого молока в Приморье будет снижен. Об этой задаче также сообщил заместитель директора краевого департамента сельского хозяйства и продовольствия Денис Усков на заседании администрации края.

По его словам, в Приморском крае планируется строительство современных молочных комплексов и семейных молочных ферм.

«На территории края уже реализуется инвестиционный проект агропромышленного комплекса «Грин Агро» - на 5 400 голов. Реализована первая очередь на 1800 голов. Выход на полную производственную мощность позволит увеличить производство молока на 34 тысячи тонн в год. А cоздание ежегодно пяти современных семейных молочных ферм обеспечит рост поголовья дойных коров в мелкотоварном секторе на 500 голов ежегодно», - сообщил Денис Усков.

Кроме того, в Приморье наладят систему сбыта молокопродукции, оптимизируют логистику и сформируют продовольственные резервы. Для этого в крае будет создан оптово-распределительный продовольственный центр, а работа товаропроизводителей, производственно-закупочных кооперативов, перерабатывающих предприятий по закупу сельскохозяйственного сырья будет скоординирована.

Реализация этих мер уже в 2017 году приведет к тому, что 53 процента молока в Приморье будут производить местные аграрии. Сегодня этот показатель - около 30 процентов, пишет деловая газета "Золотой Рог".

В ответ на это губернатор Владимир Миклушевский заявил, что, создавая новые животноводческие комплексы и фермы, необходимо уделять внимание и производительности труда.

«Я поддерживаю создание новых молочных ферм. Так мы наращиваем производство и решаем социальную задачу, обеспечивая рабочие места. Но много молока, произведенного приморскими аграриями, пропадает. Нам нужно научиться собирать молоко. Во время рабочей поездки по краю летом прошлого года я слышал от людей много жалоб на то, что им некуда сдавать произведенное молоко. Поэтому кроме больших проектов нам нужны и конкретные действия по поддержке производителей сельхозпродукции», - подчеркнул глава региона.

Напомним, работа по переориентации рынка и сельскохозяйственного производства на использование местной продукции и снижение импортозависимости в Приморском крае уже началась. Один из проектов, инициатором которого стал губернатор Владимир Миклушевский, - создание бренда «Произведено в Приморье». По распоряжению главы края он включен в стратегию инвестиционного развития сельскохозяйственного производства Приморского края.

«Товары с маркировкой «Произведено в Приморье» должны стать синонимом качества и экологической безопасности», - считает губернатор.

Евгений СИДОРОВ.  Газета «Золотой Рог», Владивосток. 

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Теги: произведено в Приморье  пищевая промышленность 



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Комментарии

  • Псевдоним09:25, 20.02.2015#

    сказки муклухи не знают границ

  • Юрий10:04, 20.02.2015#

    Что же вы с родным языком делаете?! "Пищевка" - это ни в какие ворота.

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