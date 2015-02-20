www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.44 р. 100 JPY: 56.21 р.
EUR: 73.35 р. 10 CNY: 94.29 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Экономика
Распечатать

Проект территории опережающего развития "Надеждинская" из Приморья представили в Москве

20 Февраля 2015, 10:20 | Приморье

На прошедшей неделе первый вице-губернатор Приморья Василий УСОЛЬЦЕВ представил проект территории опережающего развития «Надеждинская» на заседании Подкомиссии по вопросам реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке. Об этом деловой газете «Золотой Рог» сообщили в администрации Приморского края.

Мероприятие прошло в Москве 12 февраля под руководством заместителя председателя правительства РФ - полномочного представителя президента в ДФО Юрия ТРУТНЕВА.

Предварительно в Министерство по развитию Дальнего Востока было подано 17 заявок на поддержку проектов и создание в дальневосточных регионах территорий опережающего развития. В министерстве совместно с администрациями регионов велась проработка каждой площадки. В результате предварительного отбора на заседание Подкомиссии 12 февраля было вынесено три площадки: ТОР «Хабаровск», ТОР «Комсомольск» (Хабаровский край) и ТОР «Надеждинская» (Приморский край).

На заседании было озвучено, что для создания инфраструктуры этих ТОРов необходимо бюджетное финансирование в объеме 6,2 млрд руб., из них 3,2 млрд будут направлены на создание первой очереди инфраструктуры ТОР «Надеждинская».

Газета «Золотой Рог» напоминает, что ТОР «Надеждинская» - это проект создания инвестиционной площадки типа «гринфилд» общей площадью 806 гектаров, обеспеченной необходимой дорожной и  инженерной инфраструктурой для размещения не менее 30 резидентов.

По словам министра по развитию Дальнего Востока Александра Галушки, запуск только трех территорий опережающего развития даст Дальнему Востоку порядка 7 тысяч современных рабочих мест. Объем заявленных частных инвестиций превышает 50 млрд руб.

В результате рассмотрения на подкомиссии все три площадки ТОРов были утверждены. По итогам совещания Минвостокразвития подготовит и внесет в правительство Российской Федерации проект распоряжения об утверждении первых ТОР.

По словам Василия Усольцева, Приморье подало на рассмотрение Минвостокразвития еще пять проектов ТОРов: «Михайловский», технико-внедренческой зоны на острове Русском, проекты ВНХК и «Большой порт Зарубино», а также ТОР «Суходол» - портово-производственной территории.

Как сообщили в департаменте экономики Приморского края, эти заявки будут в дальнейшем дорабатываться совместно с Минвостокразвития для вынесения на рассмотрение правительственной подкомиссии.

Кстати, по данным газеты «Золотой Рог», на сегодняшний день к ТОР «Надеждинская» уже проявили интерес четыре инвестора, два из которых станут ее резидентами. Так, во время презентации ТОРов японским инвесторам директор департамента экономики и стратегического развития Приморья Николай ДУБИНИН сообщил, что резидентами с высокой долей вероятности станут ООО «Инком-ДВ» и ООО «Невада-Восток». Еще две компании - «Приморский кондитер» и «ЭкоСтар Технолоджи», - по словам Дубинина, также выразили намерение войти в создаваемую ТОР.

Евгений СИДОРОВ.  Газета «Золотой Рог», Владивосток. 

Автор:
Теги: надеждинская  проекты  тор  приморье  экономика 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • ууу16:22, 19.02.2015#

    Дубинин внук бывшего вице губернатора Дубинина :) Передаем должности по нследству, называется. В этом вся гнилая Россия

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru