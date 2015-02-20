Проект территории опережающего развития "Надеждинская" из Приморья представили в Москве

На прошедшей неделе первый вице-губернатор Приморья Василий УСОЛЬЦЕВ представил проект территории опережающего развития «Надеждинская» на заседании Подкомиссии по вопросам реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке. Об этом деловой газете «Золотой Рог» сообщили в администрации Приморского края.

Мероприятие прошло в Москве 12 февраля под руководством заместителя председателя правительства РФ - полномочного представителя президента в ДФО Юрия ТРУТНЕВА.

Предварительно в Министерство по развитию Дальнего Востока было подано 17 заявок на поддержку проектов и создание в дальневосточных регионах территорий опережающего развития. В министерстве совместно с администрациями регионов велась проработка каждой площадки. В результате предварительного отбора на заседание Подкомиссии 12 февраля было вынесено три площадки: ТОР «Хабаровск», ТОР «Комсомольск» (Хабаровский край) и ТОР «Надеждинская» (Приморский край).

На заседании было озвучено, что для создания инфраструктуры этих ТОРов необходимо бюджетное финансирование в объеме 6,2 млрд руб., из них 3,2 млрд будут направлены на создание первой очереди инфраструктуры ТОР «Надеждинская».

Газета «Золотой Рог» напоминает, что ТОР «Надеждинская» - это проект создания инвестиционной площадки типа «гринфилд» общей площадью 806 гектаров, обеспеченной необходимой дорожной и инженерной инфраструктурой для размещения не менее 30 резидентов.

По словам министра по развитию Дальнего Востока Александра Галушки, запуск только трех территорий опережающего развития даст Дальнему Востоку порядка 7 тысяч современных рабочих мест. Объем заявленных частных инвестиций превышает 50 млрд руб.

В результате рассмотрения на подкомиссии все три площадки ТОРов были утверждены. По итогам совещания Минвостокразвития подготовит и внесет в правительство Российской Федерации проект распоряжения об утверждении первых ТОР.

По словам Василия Усольцева, Приморье подало на рассмотрение Минвостокразвития еще пять проектов ТОРов: «Михайловский», технико-внедренческой зоны на острове Русском, проекты ВНХК и «Большой порт Зарубино», а также ТОР «Суходол» - портово-производственной территории.

Как сообщили в департаменте экономики Приморского края, эти заявки будут в дальнейшем дорабатываться совместно с Минвостокразвития для вынесения на рассмотрение правительственной подкомиссии.

Кстати, по данным газеты «Золотой Рог», на сегодняшний день к ТОР «Надеждинская» уже проявили интерес четыре инвестора, два из которых станут ее резидентами. Так, во время презентации ТОРов японским инвесторам директор департамента экономики и стратегического развития Приморья Николай ДУБИНИН сообщил, что резидентами с высокой долей вероятности станут ООО «Инком-ДВ» и ООО «Невада-Восток». Еще две компании - «Приморский кондитер» и «ЭкоСтар Технолоджи», - по словам Дубинина, также выразили намерение войти в создаваемую ТОР.

Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.