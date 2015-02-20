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Порту Посьет в Приморье облегчат экологическую участь
Проект изменений границ особо охраняемой природной территории вокруг порта Посьет в Приморье рассмотрит рабочая группа. Она будет создана из числа участников общественного экспертного совета по экологической безопасности, сохранению окружающей среды и воспроизводству биологических ресурсов. Такое решение было принято 13 февраля, на очередном заседании совета.
Как сообщил представитель ООО «Мечел-Транс», которое реализует проект технического перевооружения порта Посьет, Юрий АЛЕНИЧЕВ, изменения границ порта проект не предполагает. Необходимые изменения касаются границ особо охраняемой природной территории и исключения из них территории порта. Напомним, порт образован в 30-е годы XX века, а памятником природы эта территория признана намного позже - в 1974 году.
Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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