В Приморье мигранты уже жалуются на сложную процедуру получения сертификатов

Почти 410 тысяч иностранных граждан разной национальности въехало на территорию Приморского края в 2014 году, многие из них проследовали транзитом, но 260 тысяч задержались и встали на миграционный учет именно в нашем регионе. Как прокомментировал цифры деловой газете "Золотой Рог" начальник УФМС России по Приморскому краю Максим БЕЛОБОРОДОВ, поток иностранцев в Приморье в прошлом году резко вырос.

Пресс-конференция руководителя регионального управления ФМС РФ, в которой принял участие корреспондент газеты «Золотой Рог», была посвящена итогам работы службы в 2014 году и вопросам изменения законодательства России в сфере трудовой миграции, вступившим в силу 1 января 2015 года, пишет деловая газета "Золотой Рог".

Характеризуя национальный состав зарубежных гостей, Максим Белобородов сообщил, что 63% от всего количества иностранцев, посетивших край, граждане КНР. Они приезжали с разными целями, в том числе на учебу и работу, но в основном как туристы. На втором месте среди граждан дальнего зарубежья - представители КНДР (более 11 тыс. человек), далее следуют граждане Республики Корея и Японии (по 8-7 тыс. человек).

Что касается ближнего зарубежья, то на первом месте граждане Узбекистана, порядка 27% процентов от общего количества (это 28 тыс. человек, въехавших в официальном порядке), далее идут представители Киргизстана, Республики Молдова, граждане Украины. Из этой раздираемой внутренними противоречиями страны только в Приморье в 2014 году въехало 5 тыс. человек.

Между тем сегодня, по данным УФМС, на территории нашего края находятся 68443 иностранных гражданина. Впрочем, отток иностранных рабочих, наметившийся в конце прошлого года, Максим Белобородов не считает чем-то из ряда вон выходящим.

- Они всегда в массовом порядке покидали нашу страну перед Новым годом, - прокомментировал руководитель УФМС, - Возможно, потому, что не очень хорошо переносят наши холода. Кроме того, у многих 31 декабря истекает срок действия патента.

Просто, вернувшись домой, они не поехали массово обратно. Но для этого есть и конкретные причины, например в Узбекистане идет замена паспортов на паспорта нового образца. Граждане Таджикистана теперь въезжают в Россию только по загранпаспортам. Наверное, у кого-то возникли проблемы с подтверждением владения русским языком. Возможно, в определенной степени свою роль сыграл и экономический кризис. Но исхода иностранных граждан нет.

Руководитель УФМС подробно прокомментировал изменения в законодательство России о правовом положении иностранных граждан, вступившие в силу в этом году. Государство усилило требования к тем иностранцам, которые хотят приехать в Россию с целью трудоустройства. Теперь, прежде чем человек сдаст документы на получение патента либо на получение разрешения на работу в рамках квоты для граждан дальнего зарубежья, он должен самостоятельно получить два сертификата. Один - подтверждающий его знание русского языка, основ законодательства и истории России. Другой сертификат - об отсутствии определенных заболеваний (инфекционных, венерических, туберкулеза).

- Это абсолютно правильно; если человек въезжает в нашу страну с целью трудоустройства, то он должен знать наши законы, историю и владеть русским языком, потому что уровень тех людей, которые работают у нас на стройках, не выдерживает никакой критики, - заметил Максим Белобородов.

С этой целью на территории РФ аккредитовано пять учебных заведений. На территории Приморского края работает 12 центров тестирования иностранных граждан.

- ФМС к этому никакого отношения не имеет. Люди проходят тестирование, ждут получения сертификата, который они должны предоставить в миграционную службу. Но я, к сожалению, еще ни одного сертификата не видел, - констатировал он. - Это, видимо, связано с тем, что иностранные граждане не могут с первого раза сдать экзамен, либо с тем, что сертификаты оформляются через Москву. Но определенные жалобы на этот счет уже есть.

Для выдачи медицинских сертификатов на территории края определено 8 медицинских учреждений. Кроме того, с целью защиты РФ от так называемого медицинского туризма, когда люди приезжают к нам с целью сделать какие-то операции за бюджетный счет, теперь установлено еще одно требование: иностранный гражданин должен предъявить в миграционной службе полис добровольного медицинского страхования.

Субъекту федерации предоставлено право устанавливать региональную часть обязательного платежа, определенного государством при оформлении разрешительных документов. На территории Приморского края такой платеж составит 4000 рублей. Из этой суммы госпошлина 1568 рублей поступит в федеральный бюджет, остальные средства - в региональный бюджет. В 2015 году сотрудники УФМС РФ по Приморью выдали 15,5 тысячи патентов, исходя из этого показателя, на 2015 год планируется, что подразделение перечислит в региональный бюджет порядка 40 млн рублей.

Кроме того, теперь субъекту предоставлено право регулировать количество иностранных граждан и по профессиям. Теперь, если в патенте указана специальность «строитель», то человек не сможет работать массажистом или поваром. Более того, глава субъекта наделен правом ежегодно с учетом региональных особенностей рынка труда и приоритета трудоустройства российских граждан устанавливать запрет на привлечение хозяйствующими субъектами иностранных рабочих определенных профессий, осуществляющих деятельность на основе патента.

Руководитель УФМС сообщил также, что на 2015 год для Приморского края снижена квота для иностранных рабочих из дальнего зарубежья, работающих по найму в компаниях (юридических лицах). Если в прошлом году на Приморский край было выделено 24 тыс. рабочих мест, то в этом году, соответствующим распоряжением правительства и в последующем Минтруда, эта квота снижена до 19 тысяч. Причем в этом перечне существенно сокращены квоты по таким профессиям, как овощевод, каменщик, строитель, столь важным для экономики Приморского края, пишет деловая газета "Золотой Рог".

Комментируя вопрос о нелегальных мигрантах и «резиновых» квартирах, руководитель управления сообщил, что за 2014 год сотрудниками подразделения в ходе различных проверок и рейдов было выявлено 338 иностранных граждан, незаконно находящихся на территории РФ. Был закрыт въезд на территорию нашей страны 5 тыс. иностранных граждан, у которых истек срок их законного нахождения.

На сегодняшний день на территории Владивостока зафиксировано чуть более пятидесяти адресов массового вселения (это граждане России), в их отношении ведется работа по признанию этих вселений незаконными, пишет деловая газета "Золотой Рог".

Ирина БАРАННИК. Газета «Золотой Рог», Владивосток.