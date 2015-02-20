В Приморье условия рознице диктуют поставщики

В то время как розничные федеральные продуктовые сети объявляют о готовности заморозить цены на некий базовый набор продуктов, в Приморском крае ритейл пока ограничивается снижением наценок на определенные товары. Причем никакого фиксированного набора продуктов, которые можно было бы назвать «базовыми», у розничных продавцов нет, сообщает деловая газета "Золотой Рог"..

Каждая сеть сама определяет, на какой продукт она снизит наценку до минимального по ее меркам предела. В результате иногда на один и тот же продукт разница в цене может достигать в процентах двузначных цифр. Например, молоко некоторых марок, цена на которое за литр в сети «Фреш 25» находится на уровне 91-96 рублей, а в соседнем супермаркете сети «Тихоокеанский» молоко этих же марок стоит в пределах 79-83 рублей за литр.

Как правило, под снижение цены попадают некоторые виды хлебобулочных изделий, макароны, крупы, печенье, конфеты, сахар, иногда среди них могут оказаться отдельные виды колбасных изделий, молочных продуктов, мясных и рыбных консервов и даже мясных продуктов. Например, в супермаркетах компании «Тихоокеанский» импортные окорочка стоят порядка 150 рублей за кг. При этом, по словам заместителя генерального директора Ольги ШИЛОВОЙ, сегодня из пяти магазинов этой сети два уже переведены в категорию магазинов низких цен. Эта тактика в условиях снижающегося спроса полностью себя оправдала. «У нас значительно прибавилось покупателей и увеличились обороты. До конца этого года мы планируем все наши магазины сделать супермаркетами низких цен», - говорит Ольга Шилова.

Минимальная наценка в рознице, по словам ритейлеров, находится, как правило, на уровне 10-15% и только в редких случаях она может опуститься до 5-8%. В основном это происходит в том случае, когда по договоренности с поставщиками действуют акции. По этой схеме, как подтвердили опрошенные газетой «Золотой Рог» сетевики, работают буквально все розничные продавцы.

Акции позволяют иногда существенно снизить цену. Сети «Реми», например, удалось под акцию получить у поставщика снижение стоимости на один из сыров российского производства на 30%. В то же время договориться с поставщиками розничным продавцам удается далеко не всегда, потому они вынуждены часто снижать цены в одностороннем порядке, беря все инфляционные риски на себя.

«Когда федеральные сети говорят о планах по замораживанию цен, они опираются на жесткие договоры, по которым именно они диктуют условия поставщикам, - говорит руководитель проекта «Розница» сети «Три Кота» Андрей СОЛОНИЧЕНКО. - В Приморье условия пока диктуют поставщики, и мы не можем обязать поставщика встречно заморозить цены. Иногда удается договориться, особенно под акции, но в целом наше влияние на ситуацию не настолько сильно, как в западных районах страны».

Еще одним резервом для увеличения ассортимента недорогих продуктов для сетей является их собственное производство. Некоторые сети пошли по пути производства недорогой выпечки, а также более низких цен на молочную продукцию, которую они представляют под собственными торговыми марками.

Пока низкие цены, по словам ритейлеров, им удается держать за счет собственной маржи. И если зарплаты сотрудникам удается не снижать, то вот проекты развития оказываются под угрозой. К тому же эксперты не исключают к лету такого развития ситуации, когда полки магазинов начнут пустеть. На сегодняшний день объемы поступающих в магазины товаров снизились только из-за санкций, что серьезной угрозы рынку не несет. А вот тяжелые последствия для ритейла может принести высокая ставка по кредитам. И если недоступность кредитных ресурсов как для розничных продавцов, так и для оптовиков сохранится на ближайшие месяцы, то рынок отреагирует на эту ситуацию соответствующим образом, сообщает деловая газета "Золотой Рог"..

«Мало кто будет строить бизнес с кредитами под 30-40% годовых, - считает Андрей Солониченко, - поэтому полки начнут пустеть. Если мы возвращаемся в 90-е, то тогда отпустите цены и перестаньте за ними следить. Это позволит выровнять ситуацию. И мы освободимся от дополнительной нагрузки, не будем загружать сотрудников, отвлекаться от работы, собирая данные для отчетов в прокуратуру, в администрацию края и т.д.».

Елена АБАШЕВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.