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Павел Серебряков обратился к работодателям Приморья
Вице-губернатор Павел Серебряков обратился к работодателям Приморья с предложением присоединиться к региональному трехстороннему соглашению между профсоюзами, работодателями и администрацией Приморья.
Он предложил работодателям края присоединиться к подписанному в январе соглашению.
Напомним, трехстороннее соглашение по регулированию социально-трудовых отношений на 2014-2016 годы подписал Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский.
Соглашение предусматривает развитие в Приморье системы социального партнерства. В нем предусмотрены взаимные обязательства сторон в области экономической политики Приморья, повышения доходов и уровня жизни населения, развития рынка труда.
«Цель у профсоюзов и администрации Приморского края одна – повышение качества жизни в регионе. Важно, чтобы люди получали достойную заработную плату. Мы не сможем реализовать никакие инвестиционные проекты без людей. Мы должны создать для приморцев достойные условия», - заявил Губернатор.
Полный текст обращения:
В Приморском крае, как и в Российской Федерации в целом, проводится постоянная целенаправленная работа по развитию системы социального партнерства в сфере труда между работниками (представителями работников), работодателями (представителями работодателей), органами государственной власти, органами местного самоуправления, основными формами которого являются коллективные договоры и соглашения.
Социальное партнерство позволяет решать возникающие проблемы через переговоры, поиск взаимоприемлемых решений, взаимный учет интересов и реальных возможностей.
Основой социального партнерства на уровне Приморского края являются Приморская краевая трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений, региональное трехстороннее соглашение о регулировании социально-трудовых отношений.
27 января 2014 года Губернатором Приморского края В.В. Миклушевским, председателем организации «Федерация профсоюзов Приморского края» В.В. Пинским, председателем Тихоокеанской региональной организации Российского профессионального союза моряков Н.Г. Задояновым, председателем Приморского краевого союза профсоюзных организаций «СОЦПРОФ» А.В. Колосом, председателем регионального объединения свободных профсоюзов «Конфедерация труда Приморья» Е.В. Хорошун, председателем Приморского регионального отделания Общероссийской общественной организации «Союз машиностроителей России» Ю.П. Денисенко, председателем НП «СРО «Альянс строителей Приморья» В.В. Нескоблиновым, председателем Приморского регионального отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» И.В. Савиновым, председателем Приморского регионального отделения РСПП «Конгресс промышленников и предпринимателей (работодателей) «Приморье» Р.В. Титковым, председателем регионального совета Приморского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» В.И. Шеяновым подписано региональное трехстороннее Соглашение между профсоюзами, работодателями и Администрацией Приморского края по регулированию социально-трудовых отношений на 2014-2016 годы (далее - Соглашение).
Соглашение прошло уведомительную регистрацию в департаменте труда и социального развития Приморского края, опубликовано в официальном печатном органе государственной власти Приморского края «Приморская газета» от 07 февраля 2014 года №11, размещено в сети Интернет на официальном сайте Администрации Приморского края «Органы исполнительной власти», «Департамент труда и социального развития Приморского края», «Трехсторонняя комиссия».
Заключенное Соглашение – результат достигнутых компромиссов. Социальными партнерами выработаны обязательства сторон в области экономической политики, развития рынка труда и содействия занятости населения, повышения доходов и уровня жизни населения, охраны труда, окружающей среды и здоровья населения, развития социального партнерства.
Соглашение является основой для коллективных переговоров по заключению краевых и территориальных отраслевых (межотраслевых) соглашений, коллективных договоров в организациях всех форм собственности.
Комиссия заинтересована в ответственных социальных партнерах, которые способны активно содействовать защите социально-трудовых прав и интересов граждан и тем самым – защите и реализации интересов Приморского края.
В этой связи обращаюсь к работодателям Приморского края, не участвовавшим в разработке Соглашения, присоединиться к Соглашению в процессе его реализации.
Действуя совместно, мы сможем эффективно использовать инструменты социального партнерства для решения нашей общей и главной задачи – повышение качества и уровня жизни приморцев.
Координатор комиссии,
вице-губернатор Приморского края П.Ю. Серебряков
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