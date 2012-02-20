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Приморских компаний становится все меньше
По данным Дальневосточного регионального отделения Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР), наиболее заметно сокращение числа местных компаний за прошедший год в Приморье. Если в начале 2011 года на страховом рынке края присутствовало 9 региональных страховщиков, то в этом году их осталось всего 5, причем 3 из них - в сегменте обязательного медицинского страхования.
Из местных универсальных страховых компаний выполнить требования по уставному капиталу в Приморье смогли только «Защита-Находка» и «Дальакфес». Для сравнения: в Хабаровском крае удалось сохранить 7 местных компаний, потеряв только одного регионального страховщика.
В Приморье сокращение медицинских страховых компаний произошло в результате слияния двух крупных местных страховщиков - «Альфа-Гаранта» и «Восточно-страхового альянса». Представительства ООО СК «Альфа-Гарант» продолжат теперь свою работу под вывеской ООО СМО «Восточно-страховой альянс». Клиентами этой медицинской страховой организации стали более 1,2 млн жителей края, притом что емкость рынка ОМС составляет в Приморье около 2 млн человек.
Но местный страховой рынок в недалеком будущем может потерять не только региональных игроков. Появилась информация об отзыве лицензии крупной федеральной компании «Ростра», входящей в первую двадцатку российских страховщиков. Компания оказалась в центре скандала с обманутыми автолюбителями.
Уходит с рынка со скандалом еще одна крупная федеральная страховая компания «Росстрах», также имевшая филиал во Владивостоке. О своей самоликвидации в связи с тяжелым финансовым положением заявил еще один федеральный страховщик, присутствовавший на рынке Владивостока, - компания «Русские страховые традиции». Этому страховщику удалось избежать громких скандалов, а его действия в Дальневосточном региональном отделении ФСФР оценивают как цивилизованный уход с рынка.
Сложившаяся ситуация, по мнению наблюдателей, может послужить толчком для появления брокерских страховых компаний в регионе. Пока эта ниша остается здесь практически пустой. В Приморье, например, только одна компания имеет лицензию на этот вид деятельности. Хотя попытки оказывать брокерские услуги предпринимались отдельными страховщиками не один раз. Но, как пояснили эту ситуацию в региональном отделении ФСФР, реально услуг они не оказывали. На деле самопровозглашенные брокеры являлись, как правило, обычными страховыми агентами, т. е. работали не в интересах страховавшихся клиентов, что предполагает брокерская услуга, а просто продавали полисы, работая на страховую компанию. Возможно, теперь появятся те посредники на рынке, которые реально сформируют предложение в сегменте брокерских услуг.
Олег КЛИМЕНКО, «Дальневосточный капитал».
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