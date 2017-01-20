Приморский транспортный прокурор завел дело на Владивостокскую таможню

Заявление уже отправлено в суд, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» пресс-службе ДВТП.

В результате прокурорской проверки во Владивостокской таможне выявлены нарушения при эксплуатации мобильного инспекционно-досмотрового комплекса. Установлено, что в постоянной зоне таможенного контроля Владивостокской таможни применяется мобильный инспекционно-досмотровый комплекс, который относится к источникам ионизирующего излучения.

Вопреки требованиям законодательства в условиях лицензии на осуществление деятельности в области использования таких источников, выданной таможенному органу, эксплуатация данного комплекса не предусмотрена.

Приморский транспортный прокурор возбудил в отношении Владивостокской таможни дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 19.20 КоАП РФ.

Иван КРЫШАН.