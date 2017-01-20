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Ученые Приморья отправятся в исследовательскую экспедицию в Арктику в интересах одной из нефтяных компаний
Группа исследователей Дальневосточного федерального университета начала подготовку к экспедиции в район Хатангского залива моря Лаптевых. На Арктическом побережье ученым Инженерной школы в интересах одной из нефтяных компаний предстоит исследовать и оценить распространение вечной мерзлоты на шельфовом участке недр. Экспедиция будет проходить в марте-апреле 2017 года, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
Как рассказали специалисты департамента образования и науки края, специалисты займутся изучением геокриологических условий на подводных участках арктического шельфа. Это необходимо для разведки и реализации начальной стадии освоения нового месторождения в юго-западном районе моря Лаптевых. Полученные результаты помогут определить условия работы для поисково-разведочного бурения и дальнейшего обустройства месторождения, будут использоваться при проектировании морской инфраструктуры и системы транспортировки углеводородов, сообщает пресс-служба Дальневосточного федерального университета.
Основу научной группы составят геологи, специалисты по мерзлым грунтам и шельфовому строительству ДВФУ, к которым присоединятся коллеги из Московского госуниверситета имени Ломоносова и исследовательских центров нефтяной компании
«В Дальневосточном федеральном университете накоплен большой опыт научных исследований и технологических разработок в области освоения месторождений нефти и газа на континентальном шельфе. Некоторые из них уже внедрены на объектах в Охотском море, ледовая обстановка которого очень схожа с Арктикой», — рассказал директор Инженерной школы Александр Беккер.
Планируется, что в экспедицию отправятся 10 человек. Основу научной группы составят геологи, специалисты по мерзлым грунтам и шельфовому строительству ДВФУ, к которым присоединятся коллеги из Московского госуниверситета имени Ломоносова и исследовательских центров нефтяной компании.
На месте ученые непосредственно со льда проведут инженерно-геологическое бурение скважин, в ходе которого отберут порядка тысячи образцов грунта. Часть исследований будет проводиться в полевых условиях, но для более детального анализа полученный материал передадут в лаборатории университета и партнеров. Под описание попадут основные характеристики мерзлых грунтов (распространение, формирование, залегание, температура, состав, свойства, строение), а также особенности криогенных процессов в этом районе.
По оценке Александра Беккера, на разных стадиях исследования будет задействовано порядка 100 сотрудников и аспирантов университета и партнерских организаций. Площадками для изучения отобранных проб в ДВФУ станут лаборатории ледовых исследований, механики грунтов, химического и спектрального анализа. Завершить все работы планируется в июне 2017 года.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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