Электронной визой смогут воспользоваться гости третьего Восточного экономического форума

Прибыть по однократной восьмидневной визе иностранцы смогут в любой из пяти регионов, где действует режим свободного порта

Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству рекомендовал нижней палате парламента принять закон об упрощенном визовом порядке в Свободном порту, сообщили Деловой газета "Золотой Рог" в Минвостокразвития РФ.

Владивосток Законопроект об упрощённом порядке въезда иностранных граждан в Россию через пункты пропуска на территории свободного порта Владивосток был рассмотрен на заседании Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству. Проект закона представил статс-секретарь - заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Павел Волков.



Как отметил замминистра, законопроект прошел согласования в Правительстве России и получил положительное заключение Государственно-правового управления Президента России. Речь идет о принципиально новом механизме – оформлении электронной визы. «Это уникальное решение для нашей страны. Электронные визы используются в ряде стран, но для нашей страны это будет первый опыт», – уточнил Павел Волков.



По его словам, оформление визы станет максимально простым и доступным: достаточно будет подать заявление на специальном сайте за четыре дня до даты предполагаемого въезда. Прибыть по такой однократной восьмидневной визе иностранцы смогут в любой из пяти регионов, где действует режим свободного порта – Приморье, Хабаровский край, Сахалинскую область, Чукотку и Камчатку и передвигаться только по тому региону, в который был осуществлен въезд.



«Любой инвестор, который захочет вести бизнес на Дальнем Востоке, сможет приехать в регион и провести переговоры. Мы рассчитываем, что этим механизмом смогут воспользоваться инвесторы, прибывающие на третий Восточный экономический форум», – уточнил Павел Волков. По мнению замминистра, введение электронной визы также будет способствовать увеличению числа туристов.



Как напомнил замминистра, в 2016 году Госдума приняла еще один закон для Дальнего Востока, устанавливающий налоговые льготы для туристической отрасли. «Оба закона – по налоговым льготам и введению упрощенного визового порядка – дополняют друг друга и положительно влияют на развитие туристической сферы. Инвесторам даются новые возможности при строительстве гостиниц, и дополнительно стимулируется приток туристов на Дальний Восток», – отметил Павел Волков.



Комментируя законопроект, Председатель Комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников отметил, что законопроектом предлагается важный механизм, который позволит сделать более удобным посещение дальневосточного региона иностранными гражданами. Это наиболее важно и своевременно в преддверии третьего Восточного экономического форума, который имеет особое значение для развития перспективного международного сотрудничества со странами АТР и другими государствами.