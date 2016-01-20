Свобода Владивостока осталась на бумаге

Деловая газета «Золотой Рог» первой подняла тему неготовности ведомств к внедрению упрощенного порядка получения виз для иностранцев при въезде в Свободный порт Владивосток. Планировалось, что с 1 января 2016 года иностранцам, прибывающим на территорию Свободного порта, непосредственно на границе будет оформляться восьмидневная виза на пребывание в стране. Но, как это чаще всего бывает, слова опередили дело.

Отвечая на запрос «Золотого Рога», Минвостокразвития РФ признало неготовность нормативно-правовой базы и инфраструктуры к внедрению упрощенного порядка получения виз для иностранцев при въезде в Свободный порт Владивосток.

«В соответствии с законом, порядок применения упрощенного визового режима регламентируется правительством РФ. Проект соответствующего постановления правительства разработан и в январе 2016 года будет внесен в правительство. Практическое применение упрощенного визового режима Свободного порта Владивосток возможно только после обеспечения готовности пунктов пропуска, а именно - модернизации систем IT-инфраструктуры. Реализация соответствующих мер будет обеспечиваться в рамках межведомственной координации на базе инфраструктуры системы «Мир», а также в ходе реконструкции и дополнительного оснащения пунктов пропуска через государственную границу. Соответствующая работа ведется», - поясняет Минвостокразвития.

Предполагается, что иностранные граждане перед въездом в Свободный порт Владивосток будут заполнять специальную электронную анкету. После проверки анкеты компетентными органами РФ иностранцы будут получать уведомление о предоставлении въездной визы.

При этом Минвостокразвития отмечает, что некоторые иностранцы уже сегодня могут въехать на территорию РФ в упрощенном порядке. Во-первых, пассажиры круизных лайнеров при прибытии в порт Владивосток могут находиться на территории РФ без визы до 72 часов.

Во-вторых, по действующим соглашениям с Китаем, организованные туристические группы из этой страны могут находиться на территории Приморского края (в частности - Свободного порта Владивосток) без визы на время поездки.

В-третьих, в соответствии с указом президента РФ от 5 июня 2012 года, в отношении иностранных граждан - владельцев карт для деловых и служебных поездок в страны АТЭС действует режим въезда без оформления визы на время поездки.

В аэропорту Владивостока данная процедура пока не заработала. «Cоответствующими госорганами ведутся подготовительные работы. Точные сроки пока неизвестны», - заявили «Золотому Рогу» в пресс-службе ОАО «Международный аэропорт Владивосток».

В пресс-службе Дальневосточного таможенного управления (ДВТУ) заявили, что вопросы оформления виз находятся не в их компетенции.

В пресс-группе пограничного управления ФСБ по Приморскому краю сообщили, что задержка с вводом новой процедуры связана с отсутствием необходимых нормативных документов.

«Эти вопросы нужно задавать в МИДе. Мы (Погранслужба) выполняем лишь контролирующие функции. Со своей стороны мы готовимся к работе в новом режиме, надо только дождаться документов, которые регламентируют этот процесс», - сказали в пресс-службе.

Официальный представитель МИД РФ Мария ЗАХАРОВА позже заявила, что министерство представило предложения относительно механизма выдачи краткосрочных виз для иностранцев, въезжающих во Владивосток. При этом она подчеркнула, что «оформление краткосрочных виз непосредственно на границе законодательными актами не предусмотрено».

Закон о Свободном порте Владивосток вступил в силу 12 октября 2015 года. Он предусматривает введение административных и налоговых преференций для резидентов. Режим свободного порта действует на территории 15 муниципальных образований Приморского края, охватывающих практически весь юг Приморья.

Фото Андрея САВИНА.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.