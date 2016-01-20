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На севере Приморья будут делать полезные настойки и добавки
В 2016 году в Ольгинском районе Приморья появятся целые плантации, на которых будут выращивать дикоросы и ягоды. Этим займется небольшое приморское инновационное предприятие, один из учредителей которого - Дальневосточная опытная станция Всероссийского института растениеводства имени Н. И. Вавилова, пишет Деловая газета «Золотой Рог».
Из приморского женьшеня, элеутерококка, лимонника и других даров тайги предприниматели будут делать полезные настойки и добавки, которые так популярны на российском и китайском рынках. Об этом «Приморской газете» рассказал руководитель компании.
- У нас уже есть коллекции саженцев многих растений, ягод и фруктов. Например, абрикосового, яблочного, грушевого деревьев, винограда, актинидии, лимонника, жимолости и многого другого, - заявил генеральный директор «Совира» (соучредителем которого стал Всероссийский институт растениеводства) Игорь ДРАБЯЗГ. - Их мы планируем высаживать в этом году. Собранный урожай компания планирует реализовывать на приморском и азиатском рынках в сыром, а также переработанном виде: настойках, концентратах и т. д. В целом руководство предприятия намерено реализовывать сразу несколько сотен видов трав и ягод.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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