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В Приморье запланированы работы по газификации Дальнереченска, Спасска-Дальнего, Уссурийска, Артема и Владивостока

20 Января 2015, 18:44 | Приморье

В газификацию Приморского края в 2014 году вложено 88,7 млн рублей

По данным департамента энергетики, нефтегазового комплекса и угольной промышленности Приморского края, в 2014 году в Приморье велись работы по газификации четырех территорий – Артемовского, Владивостокского и Уссурийского городских округов, а также Спасского района, сообщили ZRPRESS.Ru в пресс-службе администрации Приморского края.

В Артеме выполнены проектные работы по первому и второму этапам строительства газораспределительных сетей. Во Владивостоке выполнены проектные работы и проведены инженерные изыскания по ряду объектов, включая распределительные газопроводы до четырех муниципальных котельных, подготовлена рабочая документация по строительству распределительного газопровода от ГРП «Пригород-1»до муниципальной котельной №61. В Уссурийске разработана проектная документация для целого списка распределительных газопроводов. В Спасском районе выполнены изыскательские работы, разработаны проекты планировки и межевания территории для строительства газораспределительных сетей в Хвалынском сельском поселении, селе Славинка.

Все работы ведется в рамках «Программы развития газоснабжения и газификации Приморского края на 2012-2015 годы» и краевой госпрограммы «Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Приморском крае» на 2013-2017 годы». Общий объем финансирования выполненный в 2014 году работ составил 88,7 млн руб. Большая часть средств выделена из краевого бюджета.

На 2015 год запланированы работы по газификации Дальнереченска, Спасска-Дальнего, Уссурийска, Артема и Владивостока.

Надежда ВОРОНЦОВА.  ZRPRESS.RU, Владивосток.

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Теги: энергетика  газификация 






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