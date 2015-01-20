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В Приморье расширен круг предприятий - получателей налоговых льгот

20 Января 2015, 15:41 | Приморье

С начала года в Приморье начали действовать поправки в краевые законы по налогу на прибыль и налогу на имущество организаций. Благодаря увеличению получателей налоговых льгот, малому бизнесу станет проще участвовать в инвестиционных проектах, сообщили газете «Золотой Рог» в пресс-службе администрации Приморского края.


Как сообщили в департаменте экономики и стратегического развития Приморья, с 1 января 2015 годаснижены требования к объему капитальных вложений в инвестиционный проект со 150 до 50 миллионов рублей. Также отменены ограничения по видам экономической деятельности и требование по созданию высокопроизводительных рабочих мест.

«Такие изменения обеспечат равный доступ инвесторов к льготам по региональным инвестиционным проектам независимо от того реализуют они проекты по производству товаров или в сфере услуг», - отметил директор департамента Николай Дубинин.

По его словам предоставление налоговых льгот в таком формате – новая практика не только для предпринимателей, но и для налоговых органов. Возникающие вопросы регулярно обсуждаются на совместных совещаниях между налоговыми инспекциями и инвесторами

«Налоговые льготы имеют отсроченный спрос – основной поток получателей поддержки ожидаем в конце 2015 - начале 2016 года», - считает Николай Дубинин.

Отметим, решение об изменении регионального законодательства Приморского края, чтобы максимально расширить круг инвесторов, было принято в ноябре 2014 года на совещании по налоговым льготам, которое провел в регионе Полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

Тогда губернатор Приморья Владимир Миклушевский заявил, что намерен двигаться в сторону совершенствования законодательства и полной отмены ограничений в краевом законе, чтобы расширить круг получателей пониженных налоговых ставок.

Отметим, сегодня в регионе установлены налоговые ставки по самому минимуму, который позволяет Налоговый Кодекс РФ.

«Считаю, что это правильно, потому что мы должны стимулировать появление инвестиционных проектов. Даже само строительство объекта и последующая его эксплуатация в виде НДФЛ принесет больше налогов, чем эти льготы»,- считает глава региона.

Согласно поручению Президента РФ инвестиционные проекты, которые реализуются в регионах, при выполнении ряда условий могут претендовать на получение пониженных ставок на налоги на прибыль и имущество.

Такие производственные проекты на пять лет освобождаются от уплаты налога на прибыль и применяют пониженную ставку 10 процентов в течение следующих пяти лет. Для проектов в приоритетных сферах услуг установлена ставка в размере 13,5 процентов на 10 лет.

Инвесторы освобождаются от уплаты налога на имущество организаций на первые 5 лет, следующие пять лет ставка составляет 0,5 процентов.

С законами можно ознакомиться на Инвестиционном интернет-портале Приморского края.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
Теги: инвестиции  льготы  приморье  бизнес  налоги 



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